Miss Moskou bekeert zich tot islam en trouwt met 24 jaar oudere koning van Maleisië Sven Van Malderen

27 november 2018

17u52

Bron: Daily Mail 6 Royalty Opvallend huwelijk in ‘showbizzland’: miss Moskou heeft haar jawoord gegeven aan de koning van Maleisië. Oksana Voevodina (25) is 24 jaar jonger dan haar kersverse echtgenoot Muhammad, eerder dit jaar had ze zich al tot de islam bekeerd.

De Russische schone veroverde het kroontje in 2015, sindsdien werkte ze als model in China en Thailand. “Toen ik op school zat, was ik in feite een klein bandietje”, verklaarde Voevodina vroeger. “Ik hield van skaters en stoere kerels die aan competities deelnamen. Ik ben ervan overtuigd dat de man het hoofd van het gezin is, natuurlijk moet hij meer verdienen dan een vrouw.”

Op het huwelijk was alcohol ten strengste verboden, alle eten was halal. De koning was getooid in nationale klederdracht, de bruid koos voor een witte trouwjurk. Even later pronkte ze ook met een hijab. Haar moslimnaam luidt voortaan Rihana.

The photos of Malaysian King Sultan Muhammad V’s wedding with Russian beauty Oksana Voevodina in Moscow that have been viralled by puzzling Malaysian netizens via social media pic.twitter.com/VzQlsEmb7K Kuala Lumpur Reporter(@ KL_Reporter) link

Elite-universiteit

Voor de rest is niet zo heel veel over haar bekend. De jongedame zou economie gestudeerd hebben aan een elite-universiteit en gebruikt opnieuw de familienaam van haar pa. Weg dus met Voevodina, de naam waarmee ze doorbrak in het glamourwereldje.

Vader Andrey Gorbatenko staat bekend als voortreffelijk orthopedisch chirurg uit de regio van Rostov-on-Don. “Toen ik deelnam aan de schoonheidswedstrijd was hij mijn referentiepunt”, aldus Rihana. “Ik trad in feite enkel en alleen voor hem op. Als ik iets verkeerds deed, zou hij me daar nooit voor aan het kruis nagelen. Ik voelde veel steun van hem.”

“Onverwachte troefkaart”

Gorbatenko ondervond tijdens haar studietijd dat ze heel wat in haar mars had. “Ik was de grootste en de slankste. Ik maakte me daar wat zorgen over, maar aan de universiteit bleek dat een troefkaart te zijn. Ik kreeg heel wat aandacht van de mannen.”

In de periode van de missverkiezing had de jongedame nog geen vriend. “En gelukkig maar: wie zoiets wint, mag haast zeker een kruis maken over haar relatie. Enerzijds omdat je plots in het middelpunt van de belangstelling staat, anderzijds omdat er geen tijd meer is voor een privéleven. Mijn hart zal me wel duidelijk maken wanneer het tijd is voor de liefde.”

Het was haar grote droom om ooit modeontwerpster te worden. Maar ach, koningin staat toch ook niet slecht op het cv?