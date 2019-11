Miserie met Meghan, de Chinezen en nu met Andrew: het horrorjaar van Queen Elizabeth II SDE

19 november 2019

14u00

Bron: TDM 0 Royalty Nu het einde van het jaar met rasse schreden nadert, wordt er volop teruggeblikt op de voorbije maanden. De Britse koningin Elizabeth II (93) heeft echter niet zo’n geweldig jaar achter de rug, en voor het eerst in jaren moet ze de obstakels alleen zien te overwinnen.

Het pechjaar van de Queen begon al in januari, toen haar echtgenoot - de 97-jarige prins Philip - betrokken raakte bij een verkeersongeval. Philip reed een oprit af en werd naar eigen zeggen verblind door de lage zon. Daarop reed hij met zijn Land Rover in op een andere wagen. Volgens ooggetuigen belandde de wagen van de prins op zijn zijkant. Ze zouden hem meteen uit de auto geholpen hebben. De prins was bij bewustzijn, maar “erg, erg geschrokken” en “onder de indruk”, zo klinkt het. De twee inzittenden van de andere auto kwamen er met lichte verwondingen van af. Kan iedereen overkomen, zou je denken, maar twee dagen na het incident zat de hertog van Edinburgh alweer achter het stuur, maar zonder autogordel. Het leverde hem veel kritiek van zijn onderdanen op, die vonden dat de prins zichzelf boven de wet stelde. Voor de politie was dat aanleiding voor een goed gesprek met de prins, waarop Philip vrijwillig zijn rijbewijs inleverde, liet Buckingham Palace weten.

Kleinzoon Harry

Ook kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan zorgden het afgelopen jaar voor heel wat kopzorgen voor de Queen. Waar hun sprookjeshuwelijk uit 2018 initieel voor heel wat vreugde in het Britse koninkrijk zorgde, kreeg de kritiek dit jaar al snel de bovenhand. Zo wilden Harry en Meghan een eigen woning - en bijgevolg niet langer onder één dak wonen met broer William en schoonzus Kate - en dus mocht de belastingbetaler 2,4 miljoen pond (zo'n 2,8 miljoen euro) neerleggen voor de renovatie van Frogmore Cottage. Dat het koppel ervoor koos om hun pasgeboren zoontje Archie vervolgens niet meteen aan het publiek te tonen - zoals de traditie het voorschrijft, leverde hen nog meer gemor op. Tel daarbij dat Harry en Meghan graag een lans breken voor het klimaat, maar tegelijkertijd in privéjet de wereld rondvliegen voor hun vakanties, en je begrijpt dat dat vraagtekens oproept. Tijdens hun meest recente tournee in Afrika probeerde het koppel dan ook uit alle macht om hun imago om te verbeteren, door Archie bijvoorbeeld vaak mee te nemen, makkelijke, ‘sjofel' uitziende kledij te dragen en gefotografeerd te worden, terwijl Meghan op de grond zit, tussen de andere moeders. Dat leek aanvankelijk te werken, maar een documentaire die tijdens de tournee gemaakt werd, deed toch opnieuw afbreuk aan dat nieuwe, zorgvuldig opgebouwde imago. Want Meghan vertelde met tranen in de ogen hoe moeilijk haar nieuwe leven is, en dat het eigenlijk niet goed met haar gaat. Dat een van de meest geprivilegieerde vrouwen op de planeet dit vertelde in een van de armste landen ter wereld, was op z'n minst ongelukkig, vonden enkele critici.

De kritiek van buitenaf daar gelaten, moet het koningin Elizabeth ook spijten dat haar kleinzoon haar gezelschap steeds meer lijkt te mijden nu hij zijn eigen familie heeft. Normaal gezien brengen alle leden van de koninklijke familie de zomer samen met haar door op het landgoed Balmoral, maar Harry en Meghan kozen voor een vakantie in Nice met Elton John. En ook de kerstdagen zullen ze niet - zoals gebruikelijk is - met hun grootmoeder op Sandringham doorbrengen. In plaats daarvan vliegt het koppel met de kleine Archie naar de Verenigde Staten. Jammer voor de Queen, maar niet ongebruikelijk. Prins William en Kate waren in het verleden ook al eens afwezig.

Chinese inmenging

Deze zomer lekte ook uit dat Zara Tindall, nog een kleindochter van de Queen, maar liefst 100.000 pond per jaar (116.600 euro) kreeg van een Chinese zakenman voor een ‘niet-uitvoerend bestuurdersmandaat' in zijn firma. Johnny Hon zou haar betaald hebben om hem te adviseren over paardenraces en in ruil moest Zara slechts twee telefonische directievergaderingen en vier bedrijfsactiviteiten bijwonen. Ook Sarah Ferguson, de Duchess of York, zou van een bedrijf van Hon 300.000 pond (350.000 euro) gekregen hebben. Haar functie was om “Hon voor te stellen aan een paar mensen in Hong Kong”. Hoewel de vrouwen niet echt iets fout gedaan hebben, vroeg het Britse volk zich wel af waarom ze zo'n grote som geld kregen voor zo weinig werk.

Zoon Andrew

Maar het grootste probleem van Elizabeth is zonder enige twijfel haar zoon, prins Andrew. Hij wordt al jaren gelinkt aan de praktijken van Epstein. Die laatste zou minderjarige vrouwen opdracht hebben gegeven om seks te hebben met machtige mannen uit de kring rond hem, waaronder de prins. Eén van de slachtoffers, Virginia Giuffre Roberts, wees Andrew in 2014 al in een verklaring voor de rechtbank aan als misbruiker. Volgens haar zou ze drie keer gedwongen seks hebben gehad met de prins, terwijl ze nog minderjarig was. Epstein zou haar vervolgens 15.000 dollar hebben gegeven, opdat ze zou zwijgen. Andrew werd zelfs samen met haar gefotografeerd, met haar eigen camera. Epstein zou de foto zélf hebben gemaakt. Een veelbesproken beeld waarvan de prins zich naar eigen zeggen niets meer herinnert, zo verklaarde hij in het interview met BBC. Het plaatje zou volgens hem zelfs met Photo- shop gewerkt zijn. “Ik weet niet of het mijn hand is in haar zij. Ik weet niet of er met die foto is gerommeld. Maar ik denk niet dat die foto is genomen op de manier zoals wordt gesuggereerd. De foto is boven in het huis genomen en ik herinner me niet ooit boven geweest. Ik kan deze foto niet uitleggen.”

Geen zweet

Hij gaf wel mee dat haar verklaringen - waarin ze beweert dat ze samen gingen dansen en daarna nog tijd met elkaar doorbrachten in een chique villa - uit de lucht gegrepen zijn. Virginia beweerde dat Andrew hard zweette tijdens het dansen, en dat bewijst volgens de prins dat ze liegt. “Ik kon toen namelijk niet zweten”, verklaart hij. “Als gevolg van een trauma dat ik opliep tijdens mijn dienstjaren als piloot, tijdens de Falklandoorlog.” Emily Maitlis, de BBC-journaliste die hem aan de tand voelde, had haar handen vol aan het verhaal. Het was overduidelijk dat ze geen letter geloofde van wat hij zei. “Het is nooit een goed moment om zoiets uit te leggen”, besloot hij. “Maar ik vond het tijd om schoon schip te maken.” Andrew heeft zelf altijd ontkend weet te hebben gehad van het misbruik door Epstein. Tegen de BBC zegt hij nu er altijd spijt van te hebben gehad, dat hij niet meteen de banden met Epstein verbrak nadat de Amerikaan in 2008 was veroordeeld voor misbruik van minderjarige meisjes. “Ik was bevriend met hem, ik bleef hem zien, ook nadat hij was veroordeeld. Daarmee heb ik mezelf de das omgedaan, omdat dat iets is wat een lid van de koninklijke familie niet zou moeten doen. We proberen de hoogste normen en waarden na te leven. Ik heb de familie daar in de steek gelaten, zo simpel is het’’, aldus de hertog van York.

Alleen

Het zijn behoorlijk wat obstakels en voor het eerst in jaren moet de Queen ze alleen overwinnen. Haar echtgenoot Philip is al sinds 2017 met pensioen en houdt zich erg afzijdig. Letterlijk zelfs, want sinds zijn pensioen woont hij in Sandringham, terwijl de Queen nog steeds in Windsor woont. Maar ook haar privésecretaris Sir Christopher Geidt, die tien jaar lang voor haar werkte en op wie ze erg vertrouwde, werd in 2017 ontslagen, na een ruzie met prins Charles. Die kon namelijk niet verkroppen dat Christopher een speech gaf aan de personeelsleden van Charles waarin hij hen aanmaande om voor de Queen te gaan werken. Christopher werd ondertussen trouwens wel terug aangenomen, als adviseur voor Harry en Meghan.

In het verleden vertrouwden de Britse vorsten altijd al sterk op hun raadgevers in crisistijden. Zo raadde Lord Stamfordham de latere King George VI aan om spraaktherapeut Lionel Logue in dienst te nemen om zijn stotterprobleem te overwinnen, en raadde Tommy Lascelles Queen Elizabeth II aan om haar kinderen niet de achternaam van hun vader te geven. In het Groot-Brittannië na de oorlog zou de Duitse achternaam van Philip, Mountbatten, niet echt in goede aarde vallen.

Maar Elizabeth moet de klus nu dus alleen zien te klaren, zonder wijze raad van adviseurs of echtgenoten. Al kunnen we er natuurlijk wel vanuit gaan dat een koningin die al 67 jaar op de troon zit, ondertussen wel genoeg levenservaring heeft om de obstakels zelf het hoofd te bieden.