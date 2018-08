Miljardairsdynastieën: hoe de Guinness-clan kon doodringen tot de hoogste niveaus van Buckingham Palace Mario Danneels

Bron: STORY 0 Royalty Guinness is Ierlands bekendste exportproduct, en er schuilt inmiddels een roemrijke familie achter de nakomelingen van de bescheiden brouwer Arthur. De Guinness-familie is vandaag doorgedrongen tot de hoogste echelons van de Britse elite: Julia Guinness was zo’n boezemvriendin van prinses Diana dat ze zich meter van prins George mag noemen.

Het minste wat je van Arthur Guinness kan zeggen, is dat hij voorzienig was. Toen hij in 1759 de huur van een brouwerij in Dublin afsloot, verzekerde hij meteen een contract voor 9.000 jaar. Eeuwen later vult de geur van de productie van the black stuff, naargelang de wind, nog steeds het centrum van de Ierse hoofdstad en is Guinness met ruime voorsprong ’s werelds meest gesmaakte stoutbier. De brouwerij is met anderhalf miljoen bezoekers per jaar dé topattractie van het groene eiland, en op de nationale feestdag St Patrick’s Day alleen worden wereldwijd dertien miljoen pinten Guinness getapt. Diageo, het bedrijf waaraan de Guinness-familie in 1997 het merk verkocht, kent een jaarlijkse omzet van ruim 1,7 miljard euro. Terwijl Ierland Arthur Guinness koestert als een volksheld, heeft de naam in Groot-Brittannië een heel andere betekenis aangenomen. Arthurs afstammelingen belandden in het Britse parlement, huwden Pruisische prinsen, schopten schandaal, maakten furore op de catwalk én mogen zich vandaag tot de intimi van de Windsors rekenen.

Meter van prins George

"Door mensen te ontmoeten die zo belangrijk waren voor zijn mama, zoals Julia, leer ik haar beter kennen." Aan het woord is Meghan Markle. Tijdens haar verlovingsinterview vorige winter vertelt ze hoe ze een inzicht probeert te krijgen in prins Harry’s betreurde moeder Diana. De dame waar Meghan het over heeft is Julia Samuel, de boezemvriendin van de prinses van Wales – en voor haar huwelijk bekend als Julia Guinness. De hechte band van Harry en zijn broer William met haar is dan al lang geen geheim meer. In oktober 2013 staat Julia in de kapel van St James’s Palace aan de doopvont als een van de peetouders van prins George, Williams oudste telg en toekomstig koning van het Britse Gemenebest.

Julia had prinses Diana leren kennen op een diner in 1987 en werd haar steun en toeverlaat. "We maakten elkaar tijdens dat etentje aan het lachen – ze was erg goed in lol trappen", mijmert Julia over Diana. "Er was iets tussen ons dat gewoon werkte, dat klikte." De Guinness-erfgename woonde om de hoek van Kensington Palace, en de prinses pikte Julia’s kinderen soms van school op. Julia kreeg tijdens Wimbledon uitnodigingen voor de koninklijke tribune en Diana troonde haar backstage mee na concerten van haar vriend Elton John. "Maar ze genoot het meest als ze doodgewone zaken kon doen, zoals de afwas. Ze bewoog op briljante wijze tussen twee werelden. Of ze nu president Reagan ontmoette of in mijn keuken zat te eten, ze was altijd zichzelf." De vriendschap is des te opmerkelijker als je weet Julia’s zus - Sabrina Guinness - in 1979, amper enkele maanden voor Diana in beeld kwam, een relatie had met prins Charles en zelfs openlijk als potentiële echtgenote aan zijn zijde verscheen.

21 kinderen

En dat allemaal dus omdat verre voorvader Arthur Guinness dat contract tekende voor de pacht van de site in Dublin waar zijn brouwerij zou verrijzen. De 27-jarige Arthur stapt in de brouwerswereld met de honderd pond die hij erft van een protestantse aartsbisschop die hem in zijn testament als ‘mijn dienaar’ omschrijft. Zijn vrouw Olivia Whitmore schenkt hem liefst 21 kinderen. Slecht tien van hen bereiken de meerderjarigheid, maar dat is nog steeds ruim genoeg om het familiebedrijf verder te zetten.

Het geslacht Guinness speelt een sluw spel: in elke generatie krijgt de meest capabele zoon, en niet noodzakelijk de oudste, het bedrijf in handen. Broers en zussen worden ingezet om te trouwen met hooggeplaatste politici, of om dominee te worden zodat ze ook in het belangrijke religieuze leven voet aan de grond krijgen. Na twee generaties is Arthurs kleinzoon Benjamin de rijkste man van Ierland en ontwikkelt Guinness zich tot de grootste brouwerij ter wereld. Terwijl de steeds uitdijende familie zulke enorme regio’s opkoopt dat ze op een bepaald moment zowat het hele westen van het land bezitten, schopt Benjamin het zélf tot burgervader van de hoofdstad en gaat hij Dublin - Ierland is dan nog niet onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk - later in het Britse parlement vertegenwoordigen.

Hij krijgt de titel baronet, en met het fortuin en de aristocratie komen ook de uitspattingen: de vierde Arthur Guinness – de naam van de stamvader wordt van vader op zoon doorgegeven – wordt ontslagen als Brits parlementariër wanneer ontdekt wordt dat hij kiezers heeft omgekocht met het toen fenomenale bedrag van vijf pond per stem. Toch wordt ook hij in de adelstand verheven, ondanks geruchten over affaires met mannen, geruchten die overigens ook over zijn vader al de ronde deden. Na de onafhankelijkheid van Ierland in 1921 blijft de protestantse clan voornamelijk het Britse vaderland trouw en gaan ze belangrijke posities in het Londense parlement bekleden.

Hitler als eregast

Zo is er Walter Guinness, die voor de onafhankelijkheid nog de brouwerij leidt maar zich daarna in de Britse politiek stort en verheven wordt tot Lord Moyne. Zijn ouders zijn verre neef en nicht – kwestie van het familievermogen niet te veel te versnipperen. Wanneer hij Dublin verlaat, koopt hij drie jachten en vindt hij zichzelf heruit als ontdekkingsreiziger. Aan boord worden echter vooral amoureuze escapades onderzocht, want de man houdt er in verschillende havens een reeks exotische minnaressen op na. Terug in Groot-Brittannië komt zijn ervaring wel goed van pas: Winston Churchill loodst hem zijn regering binnen als staatssecretaris voor de kolonies, nadat hij als leider van het Hogerhuis heeft gefungeerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt hij in het Midden-Oosten gestationeerd, waar na de Holocaust koortsig gezocht wordt om een Joodse staat op te richten. Walters inspanningen worden in dat wespennest niet door iedereen gewaardeerd, en eind 1944 wordt hij door een joodse terreurgroep vermoord. Het is een vreemde situatie, want Walters zoon Bryan is een tijdlang getrouwd met de in Groot-Brittannië beruchte Diana Mitford, zelf een erfgename van een familie die grossiert in adellijke titels. Het koppel rijft meer dan een miljoen pond per jaar aan inkomsten binnen, maar na amper drie jaar huwelijk valt Diana op een tuinfeest voor de charmes van Oswald Mosley. Ze verlaat Bryan voor de man die kort daarna de Britse fascistische partij zal stichten en hertrouwt met Mosley in het huis van Joseph Goebbels, met Hitler als eregast.

Seks in een openbaar toilet

De meest geslepen Guinness-telg is Arthurs achterachterkleinzoon Edward Cecil. Hij koopt zijn broer uit het bedrijf, gooit het deels op de markt, maar blijft zelf op ruim de helft van de aandelen zitten zodat hij miljoenen waard wordt. Zijn zonen Rupert, Ernest en Walter erven dat fortuin, en ook zij houden van een leven op zee. Het is op een van hun vaartochten dat hun gaste Agnes Cuff zwanger raakt. In 1914 bevalt ze van een zoon, Alec, die de achternaam Guinness krijgt omdat hij op het jacht van de familie is verwekt terwijl niemand zeker weet wie de vader is. Alec Guinness gaat bij de Royal Navy en speelt daar met het idee om zich tot anglicaans priester te laten wijden. In 1946 wordt echter ene ‘Herbert Pocket’ gearresteerd wanneer die in een openbaar toilet in Liverpool betrapt wordt op herenseks. Herbert Pocket is de naam van het personage dat beginnend acteur Alec op dat moment vertolkt. Er wordt aangenomen dat hij de familie smetvrij wil houden door zich zo te identificeren. Na het incident kiest Alec resoluut voor een carrière als acteur. Hij zal uitgroeien tot een van de grote Hollywoodsterren met rollen in klassiekers als Lawrence of Arabia en Doctor Zhivago en als Obi-Wan Kenobi in de originele Star Wars-trilogie. Voor zijn rol in The Bridge on the River Kwai sleept hij in 1957 een Oscar als Beste Acteur in de wacht. Ondanks zijn verdoken biseksualiteit huwt Alec met mede-actrice Merula Salaman. Hun zoon Matthew Guinness bouwt eveneens een carrière in het theater uit.

Gezicht van Armani

Lady Brigid Guinness, de dochter van Rupert, werkt tijdens de Tweede Wereldoorlog als verpleegster en moet zich over een patiënt ontfermen die gewond is geraakt bij een ongeval met een tractor. De zieke blijkt indrukwekkende adelbrieven te kunnen voorleggen: prins Frederick van Pruisen is een kleinzoon van Wilhelm II, de laatste keizer van Duitsland. Aan het eind van de wereldbrand trouwen Brigid en Frederick en hun huwelijk brengt vijf prinsjes en prinsesjes voort die als afstammelingen van koningin Victoria allemaal een plaatsje krijgen in de lijn voor de Britse troon. Een van hen, prinses Antonia, krijgt in 2008 een onderscheiding van de Queen voor haar inzet voor de Guinness Trust, het familiefonds dat met eigen kapitaal Britse en Ierse goede doelen steunt. Een van haar kinderen uit haar huwelijk met de hertog van Wellington is Arthur Wellesley, die trouwt met Jemma Kidd. Zij schopt het als supermodel net iets minder ver dan haar zus Jodie. Het is niet de enige connectie met de modewereld, want diezelfde Jodie werkte vier jaar geleden nog samen met Jasmine Guinness, dochter van een tak van de familie die is teruggekeerd naar Ierland. Jasmine werkt zich in de jaren 90 op tot een internationaal gegeerd model dat onder meer het gezicht wordt van Armani. Haar huwelijk in 2006 in het graafschap Kildare, de heimat van stamvader Arthur, wordt met gasten als topfotograaf Mario Testino, actrice Anjelica Houston en collega Erin O’Connor erg gesmaakt door de Britse boulevardpers.

Op de vlucht met Freud

Jasmines achternicht en -neef Caroline en Sheridan vullen midden vorige eeuw ook de pers – maar dan vooral de schandaalkronieken. Zij zijn de kinderen van Brits regeringslid Basil Hamilton, de markies van Dufferin en Ava, en de oogverblindende Maureen Guinness. In 1949 wordt Maureen aangesteld tot directeur van de familiebrouwerij. ‘Het is moeilijk om te zeggen wat mijn taken zullen zijn, maar ik zal maar elke dag op kantoor verschijnen’, schertst ze tegenover de pers, die weet dat Maureen geheelonthouder is. Haar dochter Caroline is een gevierde schoonheid en een literair talent dat pittige memoires schrijft over onder anderen prinses Margaret, de zus van de Queen, en Wallis Simpson, de hertogin van Windsor, die ze persoonlijk kent.

In 1952 vlucht ze naar Parijs met haar minnaar, de beroemde kunstenaar Lucian Freud, kleinzoon van de revolutionaire psycholoog Sigmund Freud. Het is het eerste van drie huwelijken, en haar amoureuze parcours is zodanig doorspekt met affaires dat echtgenoot nummer drie, een dichter, zijn vrouw omschrijft als ‘een zeemeermin die smult van de botten van haar uitgeputte minnaars’. Haar dochter Ivana vermoedt dat haar biologische vader een minnaar was tijdens haar moeders tweede huwelijk. Op haar sterfbed onthult Caroline aan Ivana dat haar verwekker een ándere scheve schaats was: Ivan Moffat. Hij is een schrijver die voor zijn filmadaptatie van de James Dean-prent Giant voor een Oscar in aanmerking komt en tijdens de opnames ervan in bed duikt met Deans tegenspeelster Elizabeth Taylor.

Aids en Mick Jagger

Het liefdesparcours van Carolines broer markies Sheridan Hamilton lijkt ogenschijnlijk stukken eenvoudiger: hij trouwt in 1964 in Westminster Abbey met zijn verre nicht Lindy Guinness, onder het goedkeurend oog van prinses Margaret en 1.800 andere gasten. Het kunstminnende koppel maakt zich erg populair in Londens artistieke kringen met ‘legendarische feesten waarop je plots stond te praten met prinses Margaret of de Queen Mother’. Niet alles is echter wat het lijkt: wanneer Sheridan in 1988 kinderloos sterft aan een aidsgerelateerde ziekte, blijkt dat hij homoseksueel was en het huwelijk bijgevolg dus enkel platonisch.

Maar de toegang tot de hoogste kringen van de Britse politiek en adel is inmiddels verzekerd. In 1979 maakt Sabrina Guinness dus een tijdlang kans om de troon te bestijgen wanneer ze prins Charles het hof weet te maken. Dat is echter buiten koningin Elizabeth gerekend: Sabrina heeft eerder ook al Mick Jagger, Jack Nicholson, Rod Stewart en David Bowie aan haar degen geregen en daar is de Queen allerminst mee opgezet. Terwijl de Guinness-telg op weg is naar het kasteel van Balmoral, waar koninklijke romances bezegeld worden, drukt Elizabeth de hoop van Charles brutaal de kop in. Het is dus een zoete twist van de geschiedenis, dat Sabrina’s zus vandaag de doopmeter is van prinses Diana’s oudste kleinzoon…