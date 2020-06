Mijlpaal voor Harry en Meghan: “Archie begint te brabbelen” SDE

05 juni 2020

21u59

Bron: ANP 0 Royalty Archie, het zoontje van prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan (38), begint voorzichtig al met werken aan zijn eerste speeches. Het jongetje van net een jaar is namelijk begonnen met praten, vertelt een ingewijde aan Us Weekly.

"Hij begint al een paar woorden te zeggen, zoals 'dada', 'mama', 'boek' en 'hond'," zegt een ingewijde. Dat een van de eerste woorden van Archie verwijst naar zijn vader, is geen toeval. Volgens de bron hebben vader en zoon dan ook een erg sterke band. "Als Harry de kamer in loopt, wordt Archie zo enthousiast. Hij gooit meteen zijn handen in de lucht om aan te geven dat hij opgetild wil worden." De bron beschrijft Archie ook als een sterke en vrolijke baby, die het liefst met andere mensen omgaat.

Archie werd vorig jaar in mei geboren, een jaar nadat zijn ouders in het huwelijksbootje stapten. In januari besloten prins Harry en Meghan om een stap terug te nemen als vooraanstaande leden van het Britse koningshuis. Archie en zijn moeder verhuisden toen naar Canada, en in maart naar Los Angeles.

