Michelle Obama openhartig over haar ‘schandelijke’ faux pas in Buckingham Palace: “Daarom legde ik mijn arm rond Queen Elizabeth” Karen Van Eyken

15 november 2018

09u08

Bron: The Telegraph, Harpers Bazaar, Huffington Post 1 Royalty Toen Michelle Obama tijdens een receptie van Buckingham Palace in 2009 liefdevol een arm rond de koningin legde, werd dat beschouwd als een vreselijke misstap. De Britse Queen omhelzen is nu eenmaal not done. In haar boek ‘Becoming’ heeft ze onthuld waarom ze het protocol overtrad.

In haar memoires vertelt de voormalige first lady over de bewuste ontmoeting die voorafging aan de G20-top in 2009. Bij de begroeting keek de vorstin bewonderend naar haar en merkte op: “U bent zo groot.” Obama antwoordde dat ze een paar centimeters ‘gegroeid’ was dankzij haar pumps met hoge hakken van Jimmy Choo.

Queen Elisabeth wees daarop wat gefrustreerd naar haar eigen schoeisel: “Dergelijke schoenen zijn toch wat ongemakkelijk, niet?”

Obama vervolgt in haar memoires: “Ik biechtte toen op aan de koningin dat mijn voeten pijn deden. Zij bekende dat haar voeten eveneens pijnlijk aanvoelden. We keken elkaar vervolgens aan met een identieke uitdrukking op ons gezicht die aangaf dat we allebei door onze schoenen werden gekweld. Daarop begon de Queen charmant te lachen.”

Volgens de voormalige first lady waren ze op dat moment gewoon twee vermoeide dames die pijn leden door hun pumps.

Wat de knuffel betreft, zegt Obama: “Toen deed ik wat ik instinctief altijd doe wanneer ik me verbonden voel met iemand, namelijk mijn gevoelens veruitwendigen. Dus sloeg ik liefdevol mijn arm rond haar.”

Op dat moment besefte ze niet dat ze het koninklijke protocol overtrad. “Misschien had ik niet het juiste gedaan in Buckingham Palace”, vertelt ze daarover, “maar ik had tenminste iets menselijks gedaan.”

Desondanks durft Obama te hopen dat de Queen de onverwachte omhelzing oké vond door wat er vervolgens gebeurde.

“Toen ik haar aanraakte, kwam ze stilletjes dichterbij en liet haar hand op mijn rug rusten”, besluit ze.