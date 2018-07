Met vier op een kamer en veel vrijwilligerswerk: hier zal prinses Elisabeth de komende twee jaar doorbrengen Onze kroonprinses trekt volgende maand naar het Atlantic College in Wales Mario Danneels

20 juli 2018

06u00

Bron: Story 3 Royalty Eind augustus wordt het leven op Laken grondig overhoop gehaald: koning Filip en koningin Mathilde zien hun oudste dochter het nest verlaten. Kroonprinses Elisabeth (16) verkast voor twee jaar naar het Welshe kustdorpje St Donats, waar de opleiding voor haar toekomst als staatshoofd echt begint.

Zaterdag zit prinses Elisabeth nog op de koninklijke tribune voor het 21-juli-defilé, maar een maand later mag ze haar koffers pakken om aan haar leven op eigen benen te beginnen. De kroonprinses, die in oktober zeventien wordt, zwaaide eind juni af van het vijfde middelbaar aan het Sint-Jan Berchmanscollege. Die school, in de schaduw van het Brusselse Zuidstation en waar ook oudste broer prins Gabriël en zusje prinses Eléonore studeren, ruilt ze vanaf eind augustus in voor het UCW Atlantic College in St Donats in Wales, ver weg van familie en vrienden. Samen met zo’n 350 medestudenten, uit meer dan honderd verschillende landen en uit alle lagen van de bevolking, hoopt ze na twee jaar haar International Baccalaureate te behalen. Dat pre-universitair diploma stoomt de leerlingen klaar voor sommige van de hoogst aangeschreven onderwijsinstellingen ter wereld. Het niveau aan het Atlantic College ligt dus hoog, en Elisabeth heeft zoals elke student in januari het toelatingsexamen moeten afleggen, in haar geval in Brussel. Het lesgeld voor een jaar bedraagt minstens 25.000 euro, maar een flink aantal leerlingen krijgt een studiebeurs toegestopt om elitarisme een stap voor te zijn. Zo komt het dat niet enkel de fine fleur, maar ook pakweg vluchtelingen uit Syrië in de houten schoolbanken binnen de imposante kasteelmuren kunnen schuiven. De directie ziet erop toe dat die mix ook vertaald wordt in de zeven huizen op de campus, die elk onderdak bieden aan een vijftigtal studenten. Privacy is niet echt aan de orde: de leerlingen moeten per vier op een kamer slapen.

Reddingsacties op het Kanaal

De lessen duren maar tot één uur ’s middags, maar de rest van de dag is zeker geen vrije tijd. Dan staat de zogenaamde ontwikkeling van de persoonlijkheid centraal, met een grote nadruk op het organiseren van conferenties en studentenraden, en vooral ook vrijwilligerswerk. Dat gaat van zich ontfermen over plaatselijke bejaarden tot het leren deelnemen aan reddingsacties op het Kanaal van Bristol, beneden aan de klip waar de school op uitkijkt. Eric de Beukelaer, de voormalige woordvoerder van de Belgische bisschoppen, liep zelf ook school aan Atlantic College en weet welke filosofie achter de school schuilt. "Het idee luidt: kijk hoe verschillend we zijn en hoe moeilijk het is om met elkaar samen te leven. Het doel is om je identiteit te bewaren en tegelijk van deze wereld een betere plaats te maken, daar komt het op neer. Ik ben erg tevreden dat prinses Elisabeth zich in deze mengelmoes van reflectie en diversiteit zal bevinden. Ik herinner me een Palestijnse student uit een Libanees vluchtelingenkamp, en communisten. Leerlingen die helemaal niet dezelfde gedachtegang of politieke ideeën hadden", aldus de priester in de SudPresse-kranten.

De Queen als erevoorzitster

De school werd in 1962 opgericht door Kurt Hahn, een joodse pedagoog die nazi-Duitsland was ontvlucht, en stamt dus uit de drang om mensen en culturen na de Tweede Wereldoorlog samen te brengen zodat ze elkaar beter gingen begrijpen. "Hier is niemand onder de indruk van rijkdom. Waar je vandaan komt, telt niet, wel wat je doet", vertelt Sarah Hamilton, hoofd van de studentenhuizen, in Het Nieuwsblad. Elisabeth, zo maakt ze zich sterk, "zal net als iedereen rubberen handschoenen moeten aantrekken en de afwas doen". Die idealistische, haast dromerige ingesteldheid heeft al vaker royalty aangetrokken: de Nederlandse koning Willem-Alexander volgde les aan Atlantic College, net als prinses Raiyah bint Hussein, de halfzus van de Jordaanse vorst Abdullah II. Haar moeder koningin Noor is vandaag, samen met niemand minder dan de Britse Queen, erevoorzitster van de school.

Om kwart na tien thuis van de pub

Voor prinses Elisabeth luiden de komende twee jaar een bijzondere periode in, die gekoesterd wordt aan alle Europese hoven: de tijd waarin een troonopvolger voor zijn of haar hogere studies naar het buitenland verdwijnt, weg van het protocol en de media in het thuisland. Zo kunnen de kroonprins(ess)en als jongvolwassenen niet enkel zichzelf leren kennen, ze kunnen dat ook doen in alle anonimiteit. Voor één keer in hun leven kunnen ze echt opgaan in de massa. Het is vrijwel de enige periode in hun leven waarin ze echt zelfstandige keuzes kunnen maken, voor ze terug thuis het geijkte parcours van een staatshoofd-in-spe moeten bewandelen. Belgiës toekomstige koningin vat die eerste etappe alvast aan tegen een schilderachtige achtergrond. Het dorpje St Donats schurkt aan tegen Llantwit Major, een stadje met nog geen tienduizend inwoners en één bankkantoor in het zuiden van Wales. Llantwit Major vormde acht jaar geleden het decor van enkele opnames van de populaire reeks Doctor Who, maar daarmee houdt de roem dan ook op. De hele streek is uiterst landelijk, en veel inwoners pendelen voor hun baan 25 kilometer naar de Welshe hoofdstad Cardiff. ’s Zomers trekt de woeste kustlijn afgezoomd met klippen wel wat surfers aan en wandelaars met een zwak voor strandfossielen en historische ruïnes. Llantwit Major was immers de belangrijkste vroegchristelijke vestiging in Wales. Gelukkig voor de prinses en haar medestudenten telt het stadje ook zes pubs, waaronder een aantal die eeuwenoud zijn. Maar de schoolregels – en de Britse sluitingstijden – zijn streng: wie na een dag van lessen en vrijwilligerswerk de dorst wil laven, moet zich tijdens de week al om kwart na tien opnieuw op de campus melden, tijdens het weekend mag het een uurtje later zijn. Op dat vertier moet prinses Elisabeth overigens nog ruim een jaar wachten: in Groot-Brittannië wordt strikt geen alcohol geschonken aan minderjarigen.