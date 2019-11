Exclusief voor abonnees Met prinses Esmeralda (63) op wandel door Londen: “Geef mij maar het anonieme leven. Deze prinses staat op haar vrijheid” Sabine Vermeiren

02 november 2019

05u00 0 Royalty Ze is de dochter van koning Leopold III, maar daar pocht ze niet mee. In Londen, waar ze al 21 jaar woont, wisten haar buren tot voor kort niet eens dat ze prinses is. Tot ze, twee weken geleden, in de cel belandde en voorpaginanieuws werd. Een arrestatie voor de klimaatzaak. "Of een prinses mag rebelleren? Als het voor de goede zaak is: ja." Op wandel in haar thuisstad.

Ze is naar de afspraak gekomen op sneakers. Jeansbroek, donkerblauwe parka erover. Het miezert in Londen, maar ze is te voet, want onlangs deed ze de auto weg. Verkocht. Files en vervuiling: ze zag er gewoon het nut niet meer van in. Onder haar arm draagt ze een opvouwbaar parapluutje. Het is Esmeralda ten voeten uit: kilometers en kilometers maalt ze op deze manier met de benenwagen af. Ook zo vandaag. "Zullen we de stad ingaan?" Een interview, dwars door Londen. Van aan Primrose Hill, via Borough Market op de rechteroever van de Theems, tot aan Hyde Park.

