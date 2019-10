Met dit 5-stappenplan willen prins Harry en Meghan Markle het Britse volk weer voor zich winnen TDS

09 oktober 2019

12u00

Bron: CLOSER 0 Royalty De voortdurende aanvallen van de Britse tabloids en het volk tegen Meghan Markle (38) hebben dit jaar een nieuw dieptepunt bereikt. Prins Harry (35) sleept dan ook verschillende boulevardkranten voor de rechter voor vermeende afluisterpraktijken. “Ik verloor mijn moeder en nu zie ik hoe mijn vrouw ten prooi valt aan dezelfde machtige krachten”, aldus de prins. Intussen hebben hij en Meghan besloten het over een andere boei te gooien: dit 5-stappenplan moet ervoor zorgen dat er eindelijk een einde komt aan de stroom van kritiek.

Prins Harry en Meghan Markle hebben er helemaal genoeg van. Ze klagen The Mail on Sunday aan voor het publiceren van een brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle, met wie ze al tijden in onmin leeft. Het koninklijke koppel sleept ook The Sun en de Daily Mirror voor de rechter voor het vermeend afluisteren van voicemailberichten. Het sluit aan bij de ‘phone hacking’-zaak die betrokken kranten jaren geleden een vermogen kostte aan schadevergoedingen. News of The World sloot in de nasleep van het schandaal zelfs haar deuren.

Toch lijkt het tij langzaam maar zeker te keren. Toen de Hertogin van Sussex samen met prins Harry en hun vijf maanden oude zoon Archie op tournee door Zuid-Afrika trok, ontving het koppel vrijwel niets anders dan lof. Royaltykenners bewonderden de keuze om persoonlijke video’s en foto’s van de koninklijke baby vrij te geven, en Meghan werd geprezen voor het dragen van betaalbare kleding tijdens officiële gelegenheden. Bovendien stelde Markle zich verrassend warm op naar haar fans, en toonde ze oprecht interesse.

(lees verder onder de foto)

Uitgedokterd plan

Dat er steeds meer positieve geluiden te horen zijn over Meghan Markle, blijkt evenwel geen toeval. In het Amerikaanse magazine Closer doen PR-experten Nick Ede en Katie Nicholl, die samen met Meghan door Afrika trokken, uit de doeken hoe het koninklijke koppel precies aan schadebeheersing doet en hoe ze hun imago weer opkrikken.

1. Pronken met Archie

Sinds zijn geboorte in mei vorig jaar heeft Meghan haar zoon Archie relatief van de pers weggehouden. Maar tijdens hun tournee door Afrika verraste Meghan vriend en vijand toen ze haar zoon zonder schroom aan de wereld presenteerde en zich openhartig uitliet over haar leven als moeder. “We kregen Archie sinds kort na de geboorte niet meer te zien, en dat was bewust. Deze reis is de eerste officiële reis als gezin”, zegt experte Katie. “Het is logisch dat ze hem op een bijzondere plek wilden introduceren. Afrika betekent veel voor Harry en bood een internationaal platform. We moesten ook kunnen zien hoeveel Archie al is gegroeid en dat hij een perfecte mix van zijn moeder en vader is.”

(lees verder onder de foto)

2. Interactie met de fans

Meghan kreeg in juli nog kritiek te verwerken, toen ze een tennismatch op Wimbledon bijwoonde en stelde dat er geen foto’s van haar mochten genomen worden. Een groot contrast met nu, gezien Meghan de laatste tijd heel wat positieve interacties heeft gehad met het volk. De vrouw van Harry werd als “warm en vriendelijk” omschreven. “Privé gezien zijn zowel Meghan als Harry gekwetst door de kritiek. Ze wisten dat deze tour cruciaal zou zijn om hun populariteit terug te kunnen winnen”, klinkt het. “Ze is erg attent geworden, als het op foto’s aankomt. Ik was samen op een evenement met haar en hoewel ik kon zien dat ze moe was, zag ze een groep kinderen die bloemen hadden en een tekening van haar en Harry hadden gemaakt. En dus ging ze terug om te stoppen en even met ze te praten.”

3. Toon affectie in het openbaar

Ondanks alle commentaren blijven prins Harry en Meghan Markle elkaar door dik en dun steunen. Ze tonen de laatste tijd ook steeds meer affectie in het openbaar, tijdens hun tour door Afrika hielden ze verschillende keren elkaars handen vast. “Ik geloof niet dat er ooit spanning tussen hen is geweest, en staan nu dichter bij elkaar dan ooit”, aldus Katie. “Ik heb ze hier en daar kleine kusjes zien uitwisselen, en dat is ongebruikelijk voor een koninklijk paar. Iedereen hier beschrijft hen als kalm, gelukkig en enthousiast - ze zijn een echt team en ondersteunen elkaar.” PR-expert Nick treedt bij: “Ze laten de wereld zien hoe verenigd ze zijn. Het is geweldig om ze zo geliefd te zien.”

(lees verder onder de foto)

4. Kies voor betaalbare kleding

Dit is de fashionista’s wellicht niet ontgaan: in tegenstelling tot haar eerste maanden als royal draagt Meghan steeds meer betaalbare kleding en accessoires. Zo werd de Hertogin onlangs gefotografeerd met oorbellen die amper 5,5 euro kosten op de markt, of in een ethisch verantwoorde jurk van zo’n 75 euro. Daarnaast heeft Meghan ook haar zwangerschapsjurken gerecycled voor de Afrikaanse tour. “Je kan zien dat ze een enorme inspanning heeft geleverd om negatieve opmerkingen te voorkomen. Ze probeert kritiek te vermijden met haar nieuwe kledingkeuzes. Ze heeft inmiddels ook haar verlovingsring uitgedaan, omdat ze niet opschepperig over wil komen bij de anderen.”

5. Vermijd vluchten met privéjets

Meghan en Harry haalden wereldwijd de krantenkoppen toen ze in amper 11 dagen tijd liefst vier keer gebruik maakten van een privéjet. “Ze zijn hypocriet”, klonk toen de kritiek. Door alle ophef reizen de royals nu bewuster: ze vlogen met een commerciële lijnvlucht naar Afrika en willen ook in de toekomst meer die keuze maken. “Wederom hebben Meghan en Harry geluisterd”, zegt PR-expert Nick. “In plaats van de verontwaardiging te negeren, hebben ze bewust voor een lijnvlucht gekozen om aan te tonen dat ze zich niet beter voelen dan een ander, en dat ze even graag vliegen zoals elke andere reiziger dat zou doen.”