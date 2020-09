Merendeel van Britten vindt dat Harry en Meghan koninklijke titels moeten afgeven: “En ze moeten zwijgen over politiek” BDB

27 september 2020

09u28

Bron: ANP 0 Royalty Het Britse hof moet de koninklijke titels van prins Harry (36) en Meghan Markle (39) afnemen. Dat vindt 68 procent van de deelnemers aan een opiniepeiling van het Britse maandblad Tatler. De twee mogen zich nu nog altijd hertog en hertogin van Sussex noemen.

Tatler Magazine besteedt in de editie die komende donderdag verschijnt extra aandacht aan Meghan. Vorig jaar sierde de vrouw van prins Harry ook de cover van het societyblad als “meest besproken vrouw van het moment”.

“In een jaar kan veel gebeuren”, aldus de hoofdredactie van Tatler. “Daarom is ervoor gekozen opnieuw een peiling te houden over de Sussexes. Dit omdat ze eerder dit jaar een einde maakten aan hun actieve rol binnen de Britse koninklijke familie en naar de Verenigde Staten verhuisden. Vorig jaar waren de meningen over Meghan verdeeld, nu vindt een grote meerderheid dat de titels moeten worden afgenomen.”

Geen commentaar over politiek

Van de ondervraagden vindt 63 procent bovendien dat Meghan zich moet onthouden van commentaar op de Amerikaanse politiek. Die mening werd al geventileerd voordat de voormalige actrice afgelopen week in een gesprek met Time de Amerikanen opriep om op 3 november te gaan stemmen. Dat leidde aan beide kanten van de Atlantische Oceaan tot aanzienlijke kritiek omdat het Britse koningshuis geacht wordt zich niet in politieke zaken te mengen.

Buckingham Palace verklaarde echter dat Harry en Meghan zich als privépersonen hadden geuit. De Amerikaanse president Donald Trump maakte in een reactie Meghan, die zich al verschillende keren tegen hem heeft uitgesproken, belachelijk. “Ik wens Harry veel succes, want hij heeft het nodig”, zei de president ook. Een kleine 35 procent van de deelnemers aan de peiling dacht ook dat Meghan de ambitie heeft om zelf president te worden van de Verenigde Staten.

