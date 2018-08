Meghans vader blijft brandhout maken van de Britse royals: "Ze zijn net een sekte" Mario Danneels

31 augustus 2018

06u00

Bron: Story 0 Royalty De soap rond Thomas Markle (74) loopt helemaal uit de hand. De vader van hertogin Meghan vergelijkt de Britse royals nu met de Scientology-sekte en insiders menen dat hij met uitspraken over prinses Diana alle kansen op een verzoening heeft opgeblazen. Meghan (37) slaat terug via vrienden: "Dit is emotionele chantage."

"De koninklijke familie is net een sekte zoals Scientology, zo geheimzinnig doen ze" Of nog: "Ze zorgen ervoor dat Meghan haar vader behandelt op een manier waarvan Harry’s moeder, prinses Diana, gewalgd zou hebben. Dat is niet waar Diana voor stond. Ze zeggen van prinses Diana dat ze de monarchie veranderd heeft, maar ze was niet perfect. Ze was op-en-top één van hen. Meghan is degene die de Britse royals naar de 21ste eeuw zal loodsen, als ze haar laten doen tenminste." Met die uitspraken tijdens zijn zoveelste rondje interviews heeft Thomas Markle alle bruggen opgeblazen. Het ongeleide projectiel zegt in elk gesprek dat het zijn laatste is, maar een week later duikt er een nieuw op waarin hij nog verder over de schreef gaat. Dochter Meghan laat via 'anonieme vrienden' intussen haar kant van de familievete horen, maar ex-paleismedewerkers wijzen haar en prins Harry met de vinger.

Diep gekwetst

"Nu is het genoeg geweest", reageren Meghans intimi in de pers. Ze laten een heel andere klok horen dan die van de vader die in de steek gelaten is en spreken van 'emotionele chantage' door Thomas Markle, die op het laatste nippertje verstek liet gaan voor het huwelijk van zijn dochter. "Gedrag zoals het zijne gebeurt niet van de ene dag op de andere. Waarom denk je dat haar ouders gescheiden zijn? Meghan moest in haar jeugd heel wat problemen met zelfvertrouwen overwinnen omdat ze door een narcist is grootgebracht. Ze heeft manieren ontwikkeld om met zijn emotionele chantage om te gaan en ze bidt voor hem. Dat is Meghan: geen greintje slecht in haar lijf, maar ze valt niet voor de krokodillentranen van haar vader. Ze kan niet begrijpen waarom hij zo’n diep gat voor zichzelf graaft en rondbazuint waarom het beter voor haar zou zijn als hij dood was." Een verzoening lijkt veraf. "Ze is diep gekwetst en bovendien kan ze er niet op vertrouwen dat hij hun gesprekken voor zichzelf houdt", zeggen vrienden. "Als dat betekent dat ze giftige relaties moet vermijden dan is dat zo. Het is niet dat ze nooit meer met haar vader zal praten, maar zeker nu niet, in deze omstandigheden." Toch is er nog hoop om de situatie snel te doen keren. Volgens de Britse pers zal Meghans moeder, Doria, immers ingezet worden als bemiddelaar tussen Meghan en haar vader.

De schuld van het hof

Intussen mengen zich ook steeds meer oud-paleismedewerkers in het debat en opmerkelijk genoeg duiden die Thomas Markle aan als een slachtoffer. Ze wijzen erop dat de koninklijke familie het familiedrama had moeten voorzien, en dat Harry en Meghan verzuimd hebben de Markles voor te bereiden op de aandacht die hen te beurt zou vallen na hun verloving. Het feit dat de prins zijn schoonvader niet eens heeft ontmoet, spreekt boekdelen, vindt Kenneth Wharfe, vijf jaar lang de lijfwacht van zijn moeder Diana: "Het paleis gaat zeer slecht om met deze kwestie. Harry is geen onintelligente kerel. Hij kent het klappen van de zweep, hij weet hoe indringerig de pers is. Maar hij heeft een ophaalbrug en een valpoort om zich achter te verstoppen als ze hem op de hielen zitten. Meneer Markle heeft dat niet. Het is de schuld van het hof dat ze dit probleem niet hebben zien aankomen." Richard Kay, een vriend van prinses Diana, noemt de reactie van het paleis tegen de gifspuwerij van de familie Markle dan weer "onbekwaam en zwak", en een "existentiële crisis" voor Buckingham Palace. Harry en zijn hertogin blijven alle drama intussen dapper van zich afschudden: vorig weekend brachten ze door bij hun vrienden, George en Amal Clooney, in Italië, voor Meghan voor een privébezoek naar Toronto vloog. Die Canadese stad was haar verblijfplaats toen ze nog 'gewoon' 'Suits'-actrice was - en haar leven nog heerlijk simpel leek...