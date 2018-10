Meghans hartverwarmende reactie wanneer ze een fan in Auckland herkent IB

31 oktober 2018

00u17

Bron: Twitter, Instagram, news.com.au 0 Royalty Tijdens een ontmoeting met het publiek in Auckland in Nieuw-Zeeland reageerde Meghan Markle met zichtbaar ongeloof toen ze tussen de wachtende mensen ineens een oude vriendin zag staan. Haar mond viel open en de voormalige actrice liep onmiddellijk op de vrouw af en omhelsde haar stevig.

De hertogin was samen met haar man, prins Harry, en de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, bezig aan een publieke wandeling in Auckland toen Meghan ineens de 20-jarige Hannah Sergel opmerkte tussen de duizenden wachtende fans.

lees verder onder de foto:

the wee “oh my god” when she realises it’s me 😭😭😭 pic.twitter.com/aHOfAty6a1 hannah(@ bellisariho) link

De hertogin kon haar verbazing niet verbergen en liet haar mond openvallen alvorens ze naar de vrouw toeliep om haar een dikke knuffel te geven. Al snel werd duidelijk dat de twee elkaar via Instagram kenden, maar sinds Meghans huwelijk met prins Harry heeft ze haar privéaccounts op sociale media moeten sluiten.

“Meghan bedankte me voor de ontmoeting en ze omhelsde me en zei dat ze mijn brief, die ik haar gaf, zou lezen. We waren bevriend via Instagram voordat ze haar account moest sluiten. We praatten daar met elkaar en ze zei tegen me dat ik het goed moest doen op de universiteit en ze moedigde me aan om mezelf te zijn”, vertelt Sergel.

Trillerig

De jonge vrouw is erg onder de indruk van haar korte ontmoeting met Meghan. “Het betekent zo veel voor me dat ze me herkende. Ik ben er helemaal trillerig van. Toen ik haar voor het eerst zag, moest ik huilen.”

Toch was dat nog niet het einde van het verhaal voor Hannah. “Even later kreeg ik een berichtje van de premier die me een foto van de ontmoeting stuurde en die me probeerde te troosten na de ontmoeting met Meghan: ik was behoorlijk onder de indruk!”

she just sent me this photo of meghan noticing me... we are now best friends pic.twitter.com/2yvA9g1Giv hannah(@ bellisariho) link

