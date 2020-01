Meghans halfbroer betwijfelt of zijn zus voor de liefde trouwde: “Kijk eens naar haar exen...” MVO

Bron: Daily Mail 0 Royalty Thomas Markle Junior, de halfbroer van de Britse hertogin Meghan, heeft - alweer - zijn boekje opengedaan over haar privéleven. Hij stelt zich vragen bij haar motieven en waarschuwt haar echtgenoot: “Hopelijk eindig je niet zoals haar ex-man”.

Volgens Thomas heeft ze niet alleen haar eigen familie, maar ook die van Harry zwaar teleurgesteld. Bovendien insinueert hij dat Meghan vooral interesse had in prins Harry omdat ze beroemd wilde worden - iets waar de Britse media haar ook al van beschuldigden. Als bewijs haalt Thomas haar ex-man, Trevor Engelson, aan.

“Ze heeft hem echt voor de gek gehouden”, klinkt het. Meghan was samen met Trevor van 2004 tot 2013. Ze trouwden in 2011, maar zijn dus kort daarna gescheiden. “Trevor was een aardige man, en bovendien een bekende Hollywood-producer. Hij kon Meghan voorstellen aan vele belangrijke personen in het wereldje. Dat vond ze geweldig. In het begin leken ze heel verliefd, maar ik weet niet of er liefde in het spel was. Dankzij onze vader, die ook in de sector werkte, had ze al een beetje kunnen proeven van die wereld, maar ze wilde méér.”

Trevor had een groot aandeel in het lanceren van Meghans carrière. Toen ze dan eindelijk vast werk vond als actrice, op de set van ‘Suits’, verhuisde ze van de VS naar Canada. “Trevor kon niet mee, omdat hij een bedrijf moest runnen. Maar hij betaalde wel haar huur en bezocht haar regelmatig. Achteraf bleek dan dat ze ginder een relatie had met een bekende chefkok. Ik kan nog altijd niet geloven dat ze hem dat heeft aangedaan. Dat bewijst dat ze niet écht gevoelens voor hem had. Trevor wil geen contact meer met onze familie, ik heb het een paar keer geprobeerd, maar hij wil ‘haar naam niet meer horen’, zegt hij.”

“Vanaf het moment dat ze het maximale professionele voordeel uit hem had gehaald, dumpte ze hem”, schreef de Britse pers over dat incident. “Haar trouwring stuurde ze terug via de post. Ze is een social climber die hem gebruikte voor zijn status.”

“Het is volgens mij typisch Meghan, zulk gedrag. Diezelfde chefkok in Canada maakte trouwens hetzelfde mee. Ze verliet hem al snel voor de nog veel bekendere Harry. Ik zou Harry dus graag voor haar willen waarschuwen: ze is een destructieve kracht in al haar relaties. Ze weet altijd haar zin te krijgen, net zoals ze nu uit de monarchie stapt. Het is trouwens ook de reden waarom ze geen enkele persoonlijk assistent in dienst kon houden: ze is te moeilijk om mee te werken. Let dus maar op dat je niet eindigt zoals haar andere exen, want misschien staat jou wel hetzelfde lot te wachten.”