Meghan wil thuis bevallen. “Niet doen”, zeggen gynaecologen hier PhG

11 april 2019

00u00 1 Royalty Meghan Markle en prins Harry willen iets doen wat stellig wordt afgeraden door gynaecologen in ons land: hun kind thuis geboren laten worden. In het ziekenhuis zou Meghan zich immers als een vis in een aquarium voelen, zeggen vrienden. In Vlaanderen wordt niet eens 1 procent van de kinderen thuis geboren.

Wekenlang al wordt gespeculeerd in welk ziekenhuis de royal baby het levenslicht zal zien. Met stip op één staat de luxueuze Lindo Wing van het St. Mary's Hospital. De drie kinderen van Kate en William werden daar ook geboren. Maar de 'Daily Mail' heeft vrienden van Meghan gesproken en is nu zeker van de geboorteplaats: gewoon thuis in Windsor. "Want", zo zeggen de bronnen aan de krant, "Meghan wil de goudviskom van het ziekenhuis mijden."

Net als de Queen

De aanstaande moeder zou daarmee in de voetsporen van koningin Elizabeth treden. Die werd zelf thuis geboren en beviel van haar vier kinderen in Buckingham Palace en Clarence House. De hertogin van Sussex is 35 - de leeftijdsgrens waarop een verhoogd risico op complicaties start - en voelt zich gezond genoeg om thuis te bevallen, tenzij er zich op het laatste moment complicaties zouden voordoen waardoor een keizersnede of een epidurale nodig zou zijn.

In het Verenigd Koninkrijk vindt amper 2,1 procent van de bevallingen thuis plaats. Het aandeel thuisbevallingen in Vlaanderen ligt nog lager: van de 64.967 vrouwen die in 2016 een kind kregen, deed 0,9 procent dat thuis. Dat aandeel ligt al sinds 2011 op hetzelfde niveau. Thuis bevallen wordt dan ook absoluut afgeraden door gynaecologen. "Omdat het te gevaarlijk is", zegt dokter Johan Van Wiemeersch, vicevoorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG). "Onze vereniging heeft zich altijd al tegen elke vorm van thuisbevalling uitgesproken. Het is onverantwoord om risico's te nemen als je ook perfect gebruik kan maken van een veilige plaats waar alle infrastructuur aanwezig is."

"Wij zitten in Europa bij de beste leerlingen als het op verloskunde aankomt", aldus nog de gynaecoloog. "Nederland, waar men vele jaren het thuisbevallen aanbevolen heeft, staat helemaal onderaan. Ze komen daar nu ook volop van terug." In 2005 maakten thuisbevallingen in Nederland nog 23 procent van het totaal uit, nu is dat nog 'slechts' 10 procent.