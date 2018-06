Meghan voor het eerst op stap zonder Harry (maar wel mét de Queen) TK

14 juni 2018

12u38

Bron: ANP 2 Royalty Meghan Markle, de hertogin van Sussex, ondergaat vandaag weer een vuurdoop. Voor het eerst is ze zonder haar man prins Harry op pad voor een aantal koninklijke verplichtingen. Ze bezoekt het graafschap Cheshire echter niet alleen: ze vergezelt niemand minder dan koningin Elizabeth.

Elizabeth en Meghan werden vandaag al vroeg verwacht bij de Mersey Gateway Bridge, die de dames officieel openden. De koningin en hertogin stapten daarom gisterenavond al op de koninklijke trein richting Cheshire, dat tegen de grens met Wales ligt. Volgens Britse media is het uitzonderlijk dat Elizabeth haar aangetrouwde kleindochter uitnodigde aan boord; prins Harry, prins William en diens vrouw Catherine maakten bijvoorbeeld nog nooit een treinritje met de vorstin in de 'Royal Train'. De trein, volgens Daily Mail "vreselijk gedateerd en geheel niet luxueus", wordt voor officiële aangelegenheden alleen gebruikt door de koningin en prins Charles.

Na de opening van de Mersey Gateway Bridge, die in oktober al in gebruik werd genomen, gaan Elizabeth en Meghan naar vestingstad Chester. Daar worden de koningin en hertogin verwacht bij Storyhouse, dat ook officieel geopend moet worden. Het culturele centrum - een bibliotheek, theater en bioscoop in één - verwelkomde vorig jaar mei wel al de eerste bezoekers. Als ook Storyhouse voor geopend is verklaard, begeven Elizabeth en Meghan zich naar het stadhuis van Chester. Daar staat een lunch op het programma.

Voor het bezoek van de vorstin en nieuwbakken hertogin van Sussex, die op 19 mei trouwde met prins Harry, is heel wat publiek op de been.