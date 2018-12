Meghan verbiedt Harry deel te nemen aan de koninklijke kerstjacht DBJ

26 december 2018

07u09 0 Royalty Ook aan koninklijke Britse hof wordt er volop Kerstmis gevierd. Dat werd opnieuw een gezellig onderonsje, al neemt Prins Harry dit jaar geen deel aan de traditie om te gaan jagen op Kerstmis. Meghan, die trouwens een prima verhouding met Kate leek te hebben wanneer ze het publiek gingen groetten, verbood het haar man.

Meghan Markle (37) staat bekend als dierenvriend. Ze heeft twee honden, Guy en Bogart, en zet zich ook in voor organisaties die dieren beschermen. Volgens haar is een jacht dus absoluut ‘not done’. Ze zou haar man dan ook verboden hebben om dit jaar mee op jacht te gaan met prins William en vader Charles. Het zou volgens Daily Mail niet de eerste keer zijn dat de hertogin van Sussex haar man verzoekt met een slechte gewoonte te stoppen. Harry zou onder invloed van Meghan ook gestopt zijn met roken.

De koninklijke familie bezocht op Kerstmis de St. Mary Magdalene kerk in Sandringham voor een kerstdienst. Nadien schoven Harry, William, Meghan en Kate aan bij de Britse Queen Elisabeth voor een lunch, waarbij er gegrilde kalkoen op het menu stond.

Voor en na hun bezoek aan de kerk verschenen Kate en Meghan samen in het openbaar om het publiek te groeten en er leek niet aan de hand tussen de twee. Geruchten over vermeende ruzies staken de kop op, nadat Harry en Meghan bekendmaakten te zullen verhuizen van Kensington Palace naar Frogmore Cottage volgend jaar. Ook zou prins William zijn twijfels over Meghan hebben uitgesproken vlak voor de bruiloft van zijn broer met de actrice, wat voor veel wrijving tussen hem en Harry zorgde. Hoe het nu precies zit tussen de twee vrouwen van de prinsen is niet duidelijk, maar met kerst lijkt er in ieder geval even vrede te zijn bij de Britse royals.