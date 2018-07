Meghan trakteert Harry op kus na polowinst MVO

26 juli 2018

21u50 0 Royalty De Britse prins Harry heeft donderdag de polobenefietwedstrijd voor zijn eigen stichting Sentebale gewonnen. Zijn team stapte met een uitslag van 5-4 als winnaar van het veld, tot vreugde van Harry's vrouw Meghan die tussen de toeschouwers zat.

Meghan was niet alleen voor de support meegekomen. Ze mocht na afloop ook de prijzen uitreiken. Daarbij gaf ze haar man, die twee keer doel trof, een dikke kus op de mond.

Harry's goede vriend Nacho Figueras, die met de prins samenspeelde, zei na afloop tegen de Daily Mail dat Meghan van de wedstrijd had genoten. "Ze zei dat ze het leuk vond. Ze keek samen met mijn vrouw, zo kon ze iets meer over het spelletje te weten komen."

De polowedstrijd was georganiseerd om geld op te halen voor Sentebale, de mede door Harry opgerichte organisatie die in het Afrikaanse Lesotho kansarme kinderen ondersteunt. Meghans komst was vooraf niet aangekondigd.