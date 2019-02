Meghan schreef haar vader een brief na haar huwelijk: “Stop met mij zwart te maken in de media” DBJ

Meghan Markle (37) heeft haar vader een brief gestuurd vlak na haar huwelijk met Prins Harry. Daarin vroeg ze hem om te stoppen met haar zwart te maken in de media. Vader Thomas zou als wederdienst een gezamenlijke fotoshoot hebben gevraagd, maar die kwam er niet.

Thomas Markle, de vader van Meghan, kon wegens hartproblemen niet aan aanwezig zijn op het huwelijk van Harry en Meghan in mei van vorig jaar. En sindsdien ging het van kwaad naar erger tussen zijn dochter en hem. Hij liet zich betalen door de Britse tabloids om verhalen uit het familieverleden te delen en vervolgens haalde hij zijn dochter ook neer met harde uitspraken. “Diana zou het maar niets hebben gevonden hoe ik word behandeld”, zei hij onder meer over de kille relatie die hij nadien overhield met zijn dochter.

Het was dan ook in de zomer dat Meghan naar aanleiding van al die negatieve berichtgeving haar vader een brief stuurde. Daarin smeekte ze hem om te stoppen met alle beledigingen die hij verspreidde en vroeg hem om haar niet meer zwart te maken in de media. Volgens vijf vrienden zou ze die brief net na haar huwelijk hebben geschreven. “Ik heb maar één vader”, stond er letterlijk te lezen. “Stop alstublieft met me zwart te maken in de media”.

Thomas Markle zou de brief ontvangen hebben en vervolgens hebben gevraagd om een gemeenschappelijke fotoshoot te doen, maar dat weigerde de hertogin.