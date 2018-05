Meghan schenkt haar trouwboeket aan het graf van de onbekende soldaat, de rest van de bloemen gaan naar rusthuizen en goede doelen DBJ

22 mei 2018

13u31 0 Royalty Hertogin van Sussex Meghan Markle (36) heeft, geheel in de traditie van haar voorgangsters, haar trouwboeket geschonken aan het graf van de onbekende soldaat. De rest van de bloemen ging naar rusthuizen en goede doelen.

Elke bruid bepaalt natuurlijk zelf wat er achteraf gebeurt met het trouwboeket. Op heel wat trouwfeesten gooit de kersverse bruid haar bloemen blindelings naar achteren, in de groep aanwezige vrouwen op het feest. Wie het boeket kan opvangen, is de eerstvolgende die trouwt, zo wil de traditie. Andere bruiden laten hun boeket drogen, om zo een tastbare herinnering aan hun huwelijksdag over te houden.

Meghan Markle kiest voor geen van beide opties, maar sluit zich aan bij een aloude traditie in het Britse koningshuis. Ze schenkt haar boeket weg: de bloemen krijgen een plek op het graf van de onbekende soldaat in Westminster Abbey. Deze traditie bestaat al bijna een eeuw, sinds het huwelijk van de "Queen Mum", de moeder van de huidige Queen Elizabeth, in 1923. Ook Meghans schoonzus, Kate Middleton, schonk haar bruidsboeket in 2011 op die manier weg.

Oudjes

De rest van de bloemen gingen naar oudjes in Londense bejaardentehuizen en verschillende goede doelen, liet Kensington Palace weten. De bloemen die werden verdeeld waren afkomstig uit de St. George's Chapel en de St. George's Hall in Windsor en het geheel werd ontworpen door Philippa Craddock en haar team van bloemschikkers. De verzameling van vingerhoedskruid en witte rozen werd geplukt uit de tuinen van Windsor.

Het rusthuis van St. Joseph deelde het nieuws met zijn volgers. "Het ruikt hier lekker en het ziet er prachtig uit", laten ze weten.