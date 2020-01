Meghan’s vader Thomas Markle reageert: “Heel teleurgesteld” LV

09 januari 2020

11u17 3 Royalty Het nieuws van prins Harry en Meghan die zich terugtrekken uit het Britse koningshuis heeft intussen ook Thomas Markle (75) bereikt, de vader van Markle. Die staat duidelijk niet achter de keuze van zijn dochter.

Dat Meghan en haar vader geen goede band hebben, werd in het verleden al pijnlijk duidelijk. Voor zover het bekend is, hebben de twee totaal geen contact meer met elkaar. Toch blijft vader Thomas geregeld de media opzoeken om uitspraken te doen over zijn dochter. Nadat het nieuws naar buiten kwam over Meghan en Harry, vroeg het Amerikaanse magazine Us Weekly een reactie aan Thomas Markle. Die hield het erg kort: “Ik zal simpelweg zeggen dat ik heel teleurgesteld ben.”

Thomas Markle gaf tot irritatie van het koppel en het koningshuis in het verleden diverse interviews over zijn dochter en liet zich hiervoor betalen. Hoewel de relatie tussen de twee sindsdien helemaal scheef zit, blijft Thomas hoopvol dat het op een dag goed komt. “Alle familieperikelen kunnen worden opgelost en ik geloof nog steeds dat dat ook voor ons geldt.”