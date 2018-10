Meghan's halfzus krabbelt helemaal terug: "Het spijt me ontzettend Meghan, hopelijk kunnen we elkaar ontmoeten" DBJ

02 oktober 2018

12u13

Bron: Jeremy Vine Talkshow 1 Royalty Samantha Markle (53), de halfzus van Meghan, heeft zich voor de allereerste keer uitgebreid geëxcuseerd voor de beledigingen aan het adres van haar zus. Ze hoopt op een ontmoeting, maar weet niet of die er gaat komen.

Sinds bekend werd dat Meghan Markle (37) de vrouw van Prins Harry zou worden, spuwt Meghan's halfzus Samantha giftige berichten op Twitter. Samantha vindt namelijk dat de hertogin van Sussex haar vader verwaarloost en eiste in een reeks van tweets meer aandacht en dat ze haar roots en familie niet mag verwaarlozen. Meghan en het Britse koningshuis bleven naar de buitenwereld toe ijzig kalm, maar achter de schermen probeerde het koningshuis om te gaan met de penibele situatie.

Samantha beslist nu radicaal het geweer van schouder te veranderen en is in Londen voor een charmeoffensief. "Ik hoop dat er een happy end komt aan onze relatie", zegt Samantha Markle op de Britse talkshow van Jeremy Vine. Die is echter niet onder de indruk van de spijtbetuigingen. "Heb ik het goed dat je haar 'DuchAss' noemde?", vraagt hij aan de Amerikaanse. "Daar verontschuldig ik me ook voor ten opzichte van mijn zus", aldus Samantha. "Het was gezegd en ik kon niet meer terug."

Gekwetst

Vine is niet onder de indruk en haalt nog een tweet boven. "Je noemde haar ook 'Duchess of nonsense'", zegt Vine. "Ik ben nogal impulsief van karakter", aldus Samantha. "Maar soms kom je tot het punt dat je boodschap niet meer overkomt als je het vriendelijk zegt. Zeker niet in familiale kring." "Doe het dan niet op Twitter", aldus een zichtbaar geïrriteerde Vine die nadien vraagt hoe ze plan is haar halfzus in Londen te ontmoeten als die daar geen interesse in heeft.

Soms kom je tot het punt dat je boodschap niet meer overkomt als je het vriendelijk zegt Samantha Markle

"Er is zoveel uit de hand gelopen", aldus Samantha. "We voelden ons uitgesloten omdat we niet naar het huwelijk mochten komen. We hebben nu gekozen om de hele zaak positiever aan te pakken, want we houden nog steeds erg veel van Meghan. Families kunnen zo evolueren als de leden gekwetst worden. Ik bied dan ook mijn excuses aan en hoop haar nog te ontmoeten. Ik had liever dat het allemaal anders was gelopen."