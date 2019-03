Meghan Markles halfbroer Thomas zoekt opnieuw toenadering: “Ik zou het geweldig vinden om de nieuwe prins of prinses te ontmoeten” SD

19 maart 2019

19u37 0 Royalty Thomas Markle Jr. (52), de oudere halfbroer van Meghan Markle (37) mag zijn halfzus dan al niet meer gezien hebben sinds 2011, toch hoopt hij nog steeds dat de banden opnieuw aangehaald kunnen worden. En Meghans baby, die binnenkort geboren moet worden, zou daarvoor de perfecte manier zijn, zo vertelde Thomas in een interview op de Italiaanse tv.

Het zit er al lange tijd bovenarms op tussen Thomas en Meghan. In 2018, vlak voor Meghans huwelijk, schreef Thomas een kwade brief naar de Britse Queen en Meghans verloofde, prins Harry. Daarin beweerde hij dat de voormalige actrice een ‘gevaar was voor de koninklijke familie’ en dat het huwelijk ‘de grootste fout was in de geschiedenis van de koninklijke huwelijken’. Daarover vertelde hij in de Italiaanse tv-show ‘Live Non è La d’Urso’: “Ik schreef die brief in een periode waarin ik erg gefrustreerd was. Ze antwoordde me en zei me dat ik alleen maar verre familie was. Dat frustreerde me. Ik kon het niet geloven, we waren zo close toen we opgroeiden! Maar nee, ze is absoluut geen gevaar voor de koninklijke familie. Ze is een liefdevol, warm en intelligent persoon die van haar familie houdt. Ze is een buitengewone vrouw.”

Dat klinkt helemaal anders dan zijn eerdere commentaren over Meghan, die hij een ‘oppervlakkige, verwaande vrouw’ noemde. Thomas besefte dat hij zo niet dichter bij zijn halfzus zou komen, zo zei hij. “Ik nam contact op zodat ze me kon helpen om met de pers om te gaan, maar dat deed ze niet en dat frustreerde me. Daarom schreef ik die brief. Maar sindsdien zijn de dingen veranderd. Ik ben er voor Meghan en ik wil dat we opnieuw een familie kunnen zijn. Wat ik wil zeggen: ik hou heel veel van je en ik wil dat we samen een familie kunnen vormen.”

“De laatste keer dat ik Meghan sprak, was in 2011. De grote vraag is waarom ze niet met mij of met haar zus Samantha wil praten”, verzucht hij. “Ze staat onder enorme druk. Ze is zo plots in de schijnwerpers terechtgekomen en dat is erg moeilijk geweest.” Thomas laat alvast weten dat hij het verleden achter zich wil laten, en helemaal klaar is om een oom te zijn voor de koninklijke baby, die binnenkort geboren zal worden. “Elke nieuwe baby die in onze familie geboren wordt, is belangrijk. Ik zou het geweldig vinden om de kleine prins of prinses te ontmoeten.”