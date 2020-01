Meghan Markle ziet er gelukkiger uit dan ooit tijdens eerste wandeling door Canada MVO

21 januari 2020

13u00 0 Royalty Meghan Markle (38) is duidelijk blij om weer ‘thuis’ te zijn. Tijdens een wandeling op Vancouver Island - de eerste keer dat ze er met Archie in het openbaar werd gespot - ziet ze er gelukkiger uit dan ooit.

Meghan nam Archie maandag mee op een wandeling door de Canadese bossen. Dat deed ze met een brede glimlach op haar gezicht, in het gezelschap van twee gewapende bodyguards. Het ziet er ook naar uit dat Meghan haar honden weer terugheeft, waarvan ze er eentje moest achterlaten in Canada toen ze naar de UK verhuisde. Ze kreeg veel kritiek op de beslissing om haar hond achter te laten, maar volgens Meghan was Bogart te oud om nog zo ver te reizen. Hij woonde vanaf toen dus bij een vriendin van de voormalige actrice. Nu zien we dat de hond rechts op de nieuwe foto’s nét iets te hard op Bogart lijkt om niet dezelfde hond te zijn. Een campagne om haar populariteit terug te winnen? Of simpelweg een teken dat de hertogin meer op haar gemak is in Canada dan in het Verenigd Koninkrijk?

Meghan kreeg wel kritiek op de manier waarop ze Archie met zich meedroeg. Die lijkt namelijk niet echt stevig vast te zitten in zijn babydoek. “Kan iemand Meghan alsjeblieft laten zien hoe je een babydrager gebruikt voor ze haar zoontje laat vallen?”, klinkt het op sociale media. “Misschien moet ze even om advies vragen bij haar nanny...”

Harry is sinds kort ook gearriveerd in Canada. Hij heeft het Verenigd Koninkrijk maandagavond verlaten en is nu in Canada herenigd met zijn gezin. Hij werd vanochtend gespot op het vliegveld van Vancouver Island.

Honey I’m home 😀



The Duchess of Sussex, Meghan Markle, is all smiles while carrying Archie and walking her two dogs in Vancouver 🐶 pic.twitter.com/sYvDlSgsZd The Nikki Diaries(@ thenikkidiaries) link