Meghan Markle ziet Andrew als beschamende nonkel: “Ze vond hem vanaf het begin onhebbelijk” MVO

30 januari 2020

18u00

Bron: The Sun 1 Royalty Ze veroorzaakten allebei heibel in het Britse koningshuis de laatste weken, maar volgens Meghan Markle is prins Andrew nog altijd de rotste appel in de mand. “Ze heeft hem nooit gemogen, vooral omdat hij vrouwen zo slecht behandelt”, klinkt het bij insiders.

“Ze zag hem altijd als de ultieme beschamende nonkel”, gaat het verder. De Britse krant The Sun interviewde vandaag één van de vrienden van de hertogin. “Ze was al niet onder de indruk toen ze hem destijds ontmoette, en nu hij het middelpunt is geworden van het Epstein-schandaal wil ze natuurlijk al helemaal niets meer van hem weten.”

Meghan had blijkbaar een groot probleem met zijn flauwe grappen en het feit dat hij altijd uit de hoogte deed. Zeker tegenover vrouwen. “Ze altijd al een vreemd gevoel bij Andrew, die vaak ‘kinderachtige’ seksistische grapjes maakte en denigrerend over vrouwen sprak. Hij heeft Meghan nooit verwelkomd in de familie en zei nooit meer dan twee woorden tegen haar. Zijn afkeur voor haar huwelijk liet hij zo duidelijk merken. Ze was erg aangedaan na zijn rampzalige interview met de BBC, waarin hij onder andere zei dat ‘het een goede daad was als man om seks te hebben met een vrouw’. Volgens Meghan zag hij alle vrouwen op dezelfde manier: als veroveringen. Niets meer of niets minder. Het bevestigde voor haar nogmaals dat hij slecht nieuws was.”

“Meghan is een mensenrechtenactiviste, die regelmatig feministische goede doelen steunt. Dat deed ze al nog voor ze lid was van de koninklijke familie. Ze zal hem dus zéker niet missen nu ze in Canada is gaan wonen met Harry. Ze ziet hem echt als een ultieme beschamende nonkel, waar ze niets mee te maken wil hebben. In feite hoopt ze dat ze hem nooit meer hoeft te zien.”