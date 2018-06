Meghan Markle zielsgelukkig: "Harry is de beste echtgenoot ooit" TK

15 juni 2018

09u42

Bron: ANP 0 Royalty Meghan Markle, hertogin van Sussex, geniet met volle teugen van het getrouwde leven. De hertogin heeft enorm veel geluk met de Britse prins Harry, met wie ze vorige maand trouwde. Volgens Meghan is Harry de "beste echtgenoot ooit".

De kersverse hertogin prees haar man gisteren in Chester, de Engelse stad die ze met koningin Elizabeth bezocht. Veel inwoners die langs de kant van de weg stonden feliciteerden Meghan met haar huwelijk toen ze langsliep. De hertogin noemde het getrouwde leven "heerlijk", vertelden ooggetuigen aan Britse media. "Ik geniet er echt van. Hij is de beste echtgenoot ooit."

Meghan stapte op 19 mei in Windsor in het huwelijksbootje met prins Harry. Vorige week keerden de tortelduifjes terug van hun huwelijksreis. Harry, die sinds zijn huwelijk door het leven gaat als de hertog van Sussex, ging meteen weer aan de slag. Hij gaf een galafeest op Kensington Palace en daar viel het de aanwezigen op dat de prins straalde. "Hij is nog in de zevende hemel."