Meghan Markle zet rechtszaak tegen tabloids door ondanks tegenslag

De hertogin van Sussex klaagde de kranten Daily Mail en de Mail on Sunday aan vanwege het publiceren van een brief aan haar vader Thomas Markle in 2019. Markle beweert dat ze hier niet van op de hoogte was en dat de inhoud bewerkt is. Volgens haar hadden de kranten daarom oneerlijk gehandeld en ongepast gedrag vertoond, maar daar ging de rechter niet mee akkoord. Die elementen moesten dan ook uit de aanklacht geschrapt worden.

Volgens Meghans advocaten zorgt de uitspraak van de rechter er niet voor dat de kern van de zaak is veranderd. "De rechten van de hertogin zijn geschonden, de juridische grenzen van privacy zijn overschreden", aldus een woordvoerder. Toch waren ze verbaasd over het oordeel van de rechter. "Hoewel hij erkent dat er een zaak is rond de schending van privacy zijn we verrast omdat dit oordeel suggereert dat oneerlijk gedrag niet relevant is.”

De rechtszaak kan op financieel vlak een serieuze domper betekenen voor Harry en Meghan, nu ze financieel onafhankelijk opereren. Associated Newspapers, de eigenaar van de tabloids, wil de hertogin laten opdraaien voor de juridische kosten van meer dan 50.000 pond (zo'n 56.000 euro) omdat ze weigerde de zaak buiten de rechtbank op te lossen, zo schrijft de Daily Mail. Meghan zou zelf ook al zo'n 100.000 pond (een ruime 112.000 euro) hebben uitgegeven aan gerechtskosten.

