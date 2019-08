Meghan Markle wil kinderboek schrijven over dieren Redactie

04 augustus 2019

09u49

Bron: ANP 0 Royalty Meghan Markle wordt schrijfster. De vrouw van de Britse prins Harry, die sinds haar huwelijk de titel hertogin van Sussex draagt, gaat haar eerste kinderboek schrijven. Dat meldt de Engelse krant The Sun.

Het boek zal hoogstwaarschijnlijk gaan over dieren. Het wordt volgens The Sun pure fictie en zal niet gaan over haar leven binnen de Britse koninklijke familie. Het boek staat nog in de kinderschoenen, maar ze zou graag schrijven over haar liefde voor dieren, met name honden. Het lijkt er ook op dat de opbrengst van de verkoop van het boek naar goede doelen gaat.

De vrouw van prins Harry is niet de enige royal die in haar pen kruipt. Ze treedt in de voetsporen van prins Charles, die in 1980 het kinderboek ‘De oude man van Lochnagar’ schreef. Ook Sarah Ferguson heeft een serie kinderboeken op haar naam staan.

De hertogin is goed op weg om profiel op te bouwen. Ze is gastredactrice voor de septembereditie van de Britse Vogue en heeft onlangs in samenwerking met een goed doel kleding ontworpen voor werkende vrouwen die het niet breed hebben.