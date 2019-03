Meghan Markle vecht tegen tranen in Westminster Abbey DBJ

12 maart 2019

20u24

Bron: BBC 0 Royalty Meghan Markle (37) moest gisteren vechten tegen de tranen toen ze een optreden zag van de Britse zanger Alfie Boe (45). De tenor trad op in het Londense Westminster Abbey ter gelegenheid van Commonwealth Day.

Traditioneel vieren de Britten de tweede maandag van maart ‘Commonwealth Day’. Dat is de feestdag voor de 53 landen die deel uitmaken van het gemenebest. Die dag wordt al even traditioneel gevierd met een dienst en een aantal optredens in Westminster Abbey, de kerk in het centrum van Londen waar ook kroningen en begrafenissen van leden van de Britse vorstenhuizen plaatsvinden.

Ook de acht maand zwangere Meghan Markle was samen met haar man Harry (34) uitgenodigd. De Britse BBC bracht rechtstreeks verslag uit van de feestelijkheden en op de beelden was te zien hoe Meghan zichtbaar geëmotioneerd was door een optreden van de Britse tenor Alfie Boe, die bracht er een unieke versie van ‘Run’ van de Britse band ‘Snow Patrol’. Meghan kon nog net haar tranen verbijten. Verder waren er ook optredens van Clean Bandit en het B Positive koor.

Victoria Beckham

Niet alleen Meghan en Harry sierden de plechtigheid, ook koningin Elisabeth, prins Charles, prins William en Kate waren er aanwezig. Meghan was voor de gelegenheid van kop tot teen gekleed in een ontwerp van Victoria Beckham. Haar schoonzus Kate opteerde voor een ensemble van Catherine Walker met rode jurk en huidskleurige hakken.