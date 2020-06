Meghan Markle vangt bot en moet verschillende claims tegen Britse pers laten vallen

Royalty

Meghan laat de claims niet vallen

Het zit niet mee voor Meghan Markle (38). De vrouw van prins Harry heeft verschillende claims uit haar aanklacht tegen de Britse tabloids laten varen. Het gaat om de zaak tegen Mail on Sunday , die delen van de persoonlijke brief van Meghan naar haar vader Thomas publiceerde.uit vrije wil, maar wel omdat dit geëist werd van het Britse hooggerechtshof, zo schrijft The Sun.