Meghan Markle uitgespuwd door halfzus in nieuwe documentaire TDS

04 maart 2019

10u00

Bron: Channel 5 0 Royalty In de nieuwe documentaire ‘Meghan and the Markles: A Family at War’, die het afgelopen weekend werd uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk, neemt Samantha (54), de halfzus van Meghan Markle (37), alweer geen blad voor de mond. Volgens Samantha heeft Meghan “geen hart” en liegt ze over hoe de relatie met haar familie nu echt in mekaar steekt. Daarnaast geeft Samantha de reden aan waardoor alle problemen volgens haar zijn begonnen.

Dat Meghan Markle en haar halfzus met elkaar in de clinch liggen, is geen geheim. Met de regelmaat van een klok haalt Samantha uit naar Meghan in de media en ook afgelopen weekend was dat weer het geval. In de veelbesproken documentaire ‘Meghan and the Markles: A Family at War’ stelt Samantha dat de vrouw van prins Harry over heel wat zaken oneerlijk is: zo zou Meghan gelogen hebben in de recent uitgelekte brief die ze aan haar vader Thomas Markle heeft geschreven.

“Papa, ik schrijf je met een zwaar gemoed, omdat ik niet begrijp waarom je dit pad hebt genomen. Je bent blind voor de pijn die je veroorzaakt”, ging Meghan van start in de brief. Ze liet weten dat zijn daden “haar hart in duizend stukjes hebben gebroken”.

Harteloos

“Meghan heeft helemaal geen hart”, reageert Samantha ijskoud tijdens de docu. “Anders zou ze er wel alles aan doen om het hem naar zijn zin te maken en om hem lief te hebben, zodat hij zijn oude dag in alle comfort kan beleven. Dus een gebroken hart? Nee, óns hart is gebroken. Ze kan niet doen alsof zij hier het slachtoffer is.”

Samantha stelt dat ze bewijzen genoeg heeft die aantonen dat Meghan niet is wie ze laat uitschijnen. “Ze zegt dat ik en onze vader liegen, maar Thomas heeft genoeg berichten op zijn gsm staan. Het bewijs spreekt voor zich: ze heeft hem nooit proberen contacteren. Wat zij ook mag beweren in haar brief.”

Ontstaan door Harry

Volgens Samantha is de vete tussen haar en Meghan ontstaan door een ongepaste opmerking van prins Harry. Die zou gezegd hebben dat de Britse royals voor Meghan nu "de familie is die ze nooit heeft gehad”. Een uitspraak die bij de Markles in het verkeerde keelgat is geschoten.

“Volgens mij heeft ze prins Harry niet het volledige verhaal verteld. Er klopt iets niet. We waren misschien niet de ‘standaardfamilie’ die iedere feestdag samenkwam, maar we waren wel familie. Iemand die menselijk is zou zijn vader nooit zo behandelen”, klonk het. Samantha voelde zich naar eigen zeggen vernederd door het nieuws.

Samantha zegt ook te weten waarom Meghan zo zou handelen: “Wij hebben een leven lang aan foto’s samen, maar misschien komt het zo wel beter uit voor Meghan. Misschien wil ze ons helemaal niet meer zien, omdat zij de plek in de spotlights wil?”