Meghan Markle trok stiekem naar New York voor haar babyshower SD

19 februari 2019

08u08

Bron: Harper's Bazaar 0 Royalty Meghan Markle (37) weet hoe ze zichzelf moet verwennen. Voor haar babyshower trok de nieuwbakken hertogin namelijk naar New York, waar ze vijf dagen lang met vrienden geniet van rust, eten en shoppen.

Op 15 februari vertrok Markle al naar New York, een geliefde stad waar ze sinds haar huwelijk niet meer geweest is. Volgens een bron dicht bij de hertogin werd het uitje al maanden geleden gepland. “De reis is een geweldige kans om bij te praten met vrienden en tijd door te brengen in een stad waar ze van houdt. Dit zal de laatste keer zijn dat velen van hen Meg zien totdat de baby geboren is, dus het is fijn dat ze deze kostbare momenten kunnen delen.”

Vandaag zal de babyshower dan plaatsvinden. Voor de gelegenheid werden slechts 15 gasten uitgenodigd, dus intiem wordt het wel. Haar goede vriendin en styliste Jessica Mulroney zal er naar alle waarschijnlijkheid alvast bij zijn. Het duo werd dit weekend al in Ladurée in SoHo gespot terwijl ze macarons en thee verorberden.

Het bezoek aan New York doet de hertogin in ieder geval deugd. “Niets is beter dan je vrienden in het echt zien”, vertelt de bron. “Meg zal verfrist en en uitgerust naar huis terugvliegen, met heel veel nieuwe babykleertjes.”

Eind deze week heeft Markle haar laatste officiële verplichting voor ze moet bevallen. Samen met haar echtgenoot vliegt ze naar Marokko voor een tweedaags bezoek. Daarna is het wachten op de komst van de koninklijke baby, eind april.