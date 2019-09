Meghan Markle strijdt voor vrouwenrechten, maar wil ook een voorbeeld zijn voor jongens Redactie

28 september 2019

13u45

Bron: ANP 0 Royalty De gewezen Amerikaanse actrice Meghan Markle (38) is tegenwoordig vooral bekend als een lid van de Britse koninklijke familie, maar haar eigen behoeftes en wensen komen nog steeds op de eerste plaats. Dat vertelde ze tijdens een bezoek aan de Zuid-Afrikaanse hoofdstad, waar ze aanwezig was bij een evenement voor vrouwelijke ondernemers.

Tijdens het ‘Ladies Who Launch’-evenement in Kaapstad ontmoette de hertogin van Sussex vrouwen die hun eigen bedrijven hebben in de technologie-, conservering- en modesector. Tegen de aanwezigen vertelde ze dat ze een voorbeeld wilde zijn voor jonge mannen en vrouwen. Zelfs als werkende moeder wil de vrouw van prins Harry ervoor zorgen dat ze alles kan doen waar ze van droomt.

"Er zijn dagen dat je veel moet balanceren, maar dan ontmoet je iemand en zie je dat je een impact hebt op diegene. Dan heb je je 'aha'-momentje, wat erg belonend is”, klinkt het. Meghan doet veel werk om vrouwen te ondersteunen, maar tijdens het gesprek vertelde ze dat ze ook jongens wil inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Reden daarvoor is haar eigen zoontje, de kleine Archie.