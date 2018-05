Meghan Markle smeekt ex-man om te kappen met gênante sitcom gebaseerd op haar romance met prins Harry Karen Van Eyken

16 mei 2018

16u14

Bron: Daily Mail, The Sun, The Mirror 2 Royalty Meghan Markle was zo gegeneerd over de op stapel staande tv-show dat ze haar ex-man koste wat kost wilde overtuigen om ermee te stoppen. Volgens de Britse tabloids is ze daar nu ook in geslaagd.

Naar verluidt was Trevor Engelson samen met Fox-TV aan het werken aan een sitcom met als rode draad een gescheiden Amerikaanse vrouw die naar het Verenigd Koninkrijk was verhuisd om daar te trouwen met een lid van de koninklijke familie.

"Het project van Trevor staat momenteel on hold nadat Meghan zich er al maandenlang erg veel zorgen over had gemaakt", vertelde een bron aan The Sun.

"Ze heeft eerst enkele vrienden ingeschakeld om met haar ex te praten over het stopzetten van de show en zij hebben de druk op Trevor steeds opgedreven. Nu heeft hij besloten om ermee te kappen."

Meghan Markle ontmoette New Yorker Trevor Engelson in 2004. Ze stapte op 10 september 2011 met de succesvolle tv-producer in het huwelijksbootje. Datzelfde jaar nam haar carrière als actrice een hoge vlucht toen de serie 'Suits' werd gelanceerd.

Na twintig maanden spatte hun huwelijk uit elkaar. Ze haalden "onverenigbare verschillen" aan als reden voor de scheiding.

Zaterdag begint een nieuw hoofdstuk voor de actrice. Dan trouwt ze met prins Harry.