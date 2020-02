Meghan Markle schopt alweer tegen de schenen van de Queen en deelt verboden filmpje TDS

16 februari 2020

08u25

Bron: Daily Mail 16 Royalty Er hangt (alweer) onweer in de lucht tussen de Britse koninklijke familie en Meghan Markle (38) en prins Harry (35). De twee veroorzaken ontsteltenis binnen Buckingham Palace door een filmpje, dat enkele maanden geleden nog werd verboden door het paleis wegens te lichtzinnig en te frivool, toch te delen met de wereld.

In de video zien we de Hertogin van Sussex grappen en lol maken met een glinsterende feesthoed op het hoofd en een toeter in de mond. Ze viert in het clipje het succes van het septembernummer van de Britse Vogue, waar ze gasthoofdredacteur voor was, met Edward Enninful, de hoofdredacteur van het gerenommeerde modeblad. Er was dan ook reden voor een feestje: het nummer werd de meest verkochte editie ooit voor Vogue.

Toch werd het vrolijke ‘achter de schermen’-filmpje verboden door Buckingham Palace. Het was te frivool, te lichtzinnig, niet ernstig genoeg voor een royal. De Queen vreesde dat het beeld van Meghan met een feestmuts en een toeter haar eeuwig zou blijven achtervolgen, of zelfs kunnen worden ingezet als ‘Megxit meme’ om vervolgens de wereld rond te gaan. “In alle eerlijkheid, het paleis verafschuwt dit”, klinkt het in de Britse media. “Dit maakt van Meghan een doelwit voor spot. Het laat alleen maar zien waar haar prioriteiten liggen: likes krijgen en clicks genereren.”

Toch delen

Van die kritiek trekken Meghan en Harry zich dus niets aan. Nu ze afstand nemen van de monarchie en alle strikte regels die daarbij komen kijken, hebben ze klaarblijkelijk beslist de video alsnog te delen met de wereld. Met alle gevolgen vandien, zo stellen koninklijke bronnen. “De Britse koninklijke familie vindt het verschrikkelijk dat de video toch gepost is”, luidt het. “Deze actie wordt beschouwd als de zoveelste provocatie tegenover de conservatieve houding van de monarchie.”

Het volledige filmpje kan je hieronder bekijken: