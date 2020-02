Meghan Markle’s Vogue cover is de bestverkochte van het decennium, achter de schermen huilde ze tranen van geluk MVO

14 februari 2020

09u10

Bron: ANP 0 Royalty De Britse editie van Vogue heeft er goed aan gedaan om Meghan vorig jaar aan te nemen als gasthoofdredactrice. Het nummer, dat in september vorig jaar verscheen, was de bestverkochte editie van het decennium. Dat maakt hoofdredacteur Edward Enninful donderdag bekend op Instagram. Nooit eerder was het Britse modeblad zo snel, binnen tien dagen, helemaal uitverkocht.

Enninful en de echtgenote van prins Harry delen een video van achter de schermen. In het clipje is te zien dat de hertogin van Sussex zelf had ‘gesolliciteerd’ naar haar eenmalige functie bij Vogue. Ook belt het duo een paar van de prominente vrouwen die op de omslag stonden. “Felicitaties aan iedereen die heeft meegewerkt aan de 2019 septembereditie en dank aan iedereen die ons heeft gesteund en heeft geholpen er een succes van te maken”, staat bij de video op de Instagram-account van de Sussexes.

In ‘Meghans’ Vogue stonden ideeën, organisaties en mensen die een impact hebben op de samenleving centraal. Daarom stond de hertogin dan ook niet zelf op de cover, maar vroeg ze vrouwen als de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Arden, bokster Ramla Ali en actrice Salma Hayek.

Wel stond er een interview met Meghan in het blad. Niemand minder dan Michelle Obama had een openhartig gesprek met haar.