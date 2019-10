Meghan Markle’s tv-vader neemt het voor haar op: “Ik hoop dat ze weet hoe geliefd ze is” SDE

Bron: Metro UK 0 Royalty Meghan Markle (38) krijgt het al een tijdje hard te verduren. Toch mag ze ook op de steun rekenen van enkele mensen uit haar naaste omgeving. Die van acteur Wendell Pierce (55) bijvoorbeeld. De twee waren samen te zien in de televisiereeks ‘Suits', waarin Wendell Meghans vader speelde. En hij koestert nog steeds vaderlijke gevoelens voor de hertogin, vertelt hij in de tv-show ‘Good Morning Britain’.

“Ik herinner me onze laatste momenten samen", vertelt Wendell Pierce in het programma ‘Good Morning Britain’. “Ik vertelde haar toen zelfs dat haar leven er heel anders ging uitzien, maar dat ze zich moest herinneren dat er heel wat mensen om haar geven. En dat we elkaar vanwege het protocol waarschijnlijk niet zo vaak meer zouden zien als vroeger, maar dat ze moest beseffen dat ik haar vriend was en dat er nog veel meer mensen om haar geven.” Dat zijn voormalige tv-dochter het nu zo moeilijk heeft, raakt hem wel, geeft hij toe. “In deze donkere tijden, hoop ik dat ze weet hoe geliefd ze is. Ik hoop dat ze weet dat heel veel mensen - miljoenen mensen - om haar geven. Ik ben er zeker van dat haar moeder haar goed opgevoed heeft, en haar dus voorbereid heeft op de lelijke kant van de menselijke natuur. Net zoals elke vrouw met een andere huidskleur dat haar kind aanleert, net zoals mijn ouders het mij leerden. Er gaan altijd mensen zijn die niet het beste met je voorhebben, maar daar mag je je niet op focussen. Richt je focus weg van hen.” En hij voegde eraan toe dat hij er altijd voor Meghan zou zijn: “Ik ben haar tv-vader!”