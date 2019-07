Meghan Markle reageert voor het eerst op haar haters tijdens première van ‘The Lion King’ MVO

17 juli 2019

09u26

Bron: People 0 Royalty Meghan Markle heeft voor het eerst gereageerd op de harde kritiek die ze krijgt in de media. Tijdens een gesprek met zanger Pharrell Williams bekende ze dat “het niet gemakkelijk is”.

Op de première van ‘The Lion King’ ontmoette Meghan niet alleen Beyoncé, die de stem van Nala inspreekt, maar ook vele andere artiesten, waaronder Pharrell Williams. Die laatste was erg enthousiast om Meghan en haar man, de Britse prins Harry, te ontmoeten. “Jullie liefde is inspirerend”, meende hij terwijl hij haar de hand schudde. “Het is fantastisch. Ga het nooit als vanzelfsprekend zien. Wat jullie huwelijk betekent in het huidige klimaat... Ik wilde jullie gewoon zeggen dat het significant is. We supporteren voor jullie!”

“Oh, dankjewel”, antwoordde Meghan. “Ze maken het niet gemakkelijk.” Met ‘ze’ bedoelde ze waarschijnlijk de bittere Britse tabloids, die het constant op haar gemunt hebben. In Londen, waar de première doorging, heeft de hertogin het bijzonder moeilijk, weten insiders. “Ze wordt er constant achtervolgd door onvriendelijke paparazzo”, klinkt het. “Maar ze weigert om eraan toe te geven of weg te kruipen. Ze denkt: ‘wel, als ik zo moet leven, dan doe ik het op mijn manier, zonder hun regeltjes te volgen’.”

Gelukkig was er ook een positieve noot. Meghan vertelde de andere aanwezigen dat de première een ‘date night’ was voor haar en prins Harry.