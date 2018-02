Meghan Markle: "Mijn vrijgezellenfeest is al helemaal geregeld" DBJ

14 februari 2018

06u41 0 Royalty Meghan Markle (36) kan zich naast haar voorgenomen huwelijk met de Britse prins Harry ook verheugen op haar aankomende vrijgezellenfeest. Tijdens haar koninklijke bezoek aan de Schotse hoofdstad Edinburgh dinsdag zei de 'Suits'-actrice tegen het toegestroomde publiek dat het feest er aan zit te komen.

Tom Martin, een van de mensen in het publiek, vroeg Meghan wat ze gaat doen tijdens haar vrijgezellenfeest. "Ze zei: ik weet het niet, maar het is wel geregeld en ik weet zeker dat het leuk gaat worden", aldus de Londenaar tegenover People. Ook Harry wist nog van niets. "Maar ik weet zeker dat William iets van plan is", aldus Martin.

Harry en Meghan bezochten Edinburgh als onderdeel van hun tournee door het Verenigd Koninkrijk in aanloop naar hun huwelijk op 19 mei van dit jaar.