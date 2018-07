Meghan Markle pakt valies voor Australië, maar prins Harry stelt expliciet veto tegen bepaalde outfit Karen Van Eyken

22 juli 2018

22u13

Bron: Daily Mail 2 Royalty Nu Meghan Markle deel uitmaakt van de Britse koninklijke familie, moet ze zich aan specifieke kledingvoorschriften houden. Blijkbaar heeft prins Harry zijn veto gesteld tegen een outfitkeuze van zijn echtgenote.

De hertogin van Sussex draagt graag een chique maatpak voor bepaalde gelegenheden. Zo'n smoking wilde ze ook graag meenemen naar Australië voor een officieel bezoek, maar ze stuitte op een verbod van haar man.

Volgens 'The Daily Mail' heeft prins Harry gevraagd dat Meghan afziet van het dragen van maatpakken tijdens de reis, die in oktober zal plaatsvinden.

"Meghans voorliefde voor smokings zou amper worden getolereerd door de koninklijke assistenten, die willen dat ze zich aan de traditionele kledingvoorschriften houdt," stelt de krant.

"En Harry - die Meghan in Kensington Palace vergezelde tijdens vergaderingen met teams van verschillende ontwerpers - zou zijn veto hebben gesteld tegen een maatpak van Stella McCartney dat zijn vrouw had uitgekozen voor een blitse look tijdens de tour Down Under."

"Meghan krijgt voortdurend te horen dat ze moet ophouden met zich te kleden als een Hollywoodster, maar zich moet kleden als een royal", vertelde een lid van een modeteam dat Kensington Palace onlangs bezocht.

"Meghan wilde een pak in smokingstijl dragen, maar Harry zei dat het niet traditioneel genoeg was," onthulde de bron.