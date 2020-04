Meghan Markle niet op de hoogte van artikel waarin vriendinnen het voor haar opnemen SDE

22 april 2020

21u39 0 Royalty In februari 2019 publiceerde het magazine People een In februari 2019 publiceerde het magazine People een interview met vijf goede vriendinnen van Meghan Markle (38), waarin ze het voor de geplaagde hertogin opnemen. Maar Meghan was niet op de hoogte van het artikel. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten.

Meghan Markle heeft een rechtszaak aangespannen tegen Associated Newspapers, eigenaar van onder meer The Mail on Sunday en The Daily Mail. Die publiceerden vorig jaar een handgeschreven brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle. Volgens Meghans advocaten zouden de media bewust delen van de brief bewerkt of helemaal niet gepubliceerd hebben waardoor de vrouw van prins Harry in een negatief daglicht werd gezet. Ook zou ze niet zijn ingelicht over de publicatie van de brief. Associated Newspapers vindt het publiceren van Meghans brief echter gegrond en meent dat er geen schending was van privé-eigendom. De zaak komt vrijdag voor, maar intussen lekken verschillende rechtbankdocumenten uit.

In enkele van die documenten gaat het over het interview dat Meghans vriendinnen in februari 2019 gegeven hebben aan het Amerikaanse magazine People. Omdat de vrouwen het in het artikel kort over de brief hadden, is dat relevant voor de rechtszaak. Uit de documenten blijkt nu dat Meghan zelf niet op de hoogte was van de plannen van haar vriendinnen. “In feite wist de hertogin van Sussex niet dat een deel van haar vriendinnen hadden toegezegd om een interview over haar te geven aan het magazine People." Na een bezoekje aan Meghan in Londen, werden de vrouwen steeds bezorgder om hun vriendin. Dat de hertogin constant en op een erg agressieve manier werd aangevallen in de pers, liet een diepe indruk na op haar. “Ze was op dat moment ook erg kwetsbaar omdat ze hoogzwanger was”, klinkt het. “Daarom besloten haar vrienden dat ze zouden helpen door anonieme interviews te geven aan het Amerikaanse magazine. Ze zouden erin uitleggen hoe de hertogin écht was, in tegenstelling tot hoe de tabloids haar afschilderen.”

