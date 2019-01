Meghan Markle mag autodeur niet meer zelf sluiten “voor haar eigen veiligheid” bvb

27 januari 2019

20u03

Bron: Daily Mirror 0 Royalty Meghan Markle, de zwangere echtgenote van de Britse prins Harry, is gewaarschuwd dat ze haar eigen autodeur niet meer zelf mag sluiten. En dat alleen maar voor haar eigen veiligheid.

Het is al vaker opgevallen dat de hertogin van Sussex, tijdens haar officiële bezoeken, zelf de deur sluit wanneer ze uit de auto is gestapt. De Queen daarentegen zal dat nooit doen.

Terwijl dat misschien de normaalste zaak van de wereld lijkt, wekt het toch bezorgdheid op onder het personeel van het paleis. Volgens de Britse krant The Sun is het personeel bang dat ze niet meer terug in de auto zou kunnen stappen in het geval er iets zou gebeuren. Dat komt omdat de deuren vanzelf op slot gaan. Als de deuren gesloten en vergrendeld zijn, is het onmogelijk om er snel in te geraken.

‘Down to earth’

Op 25 september vorig jaar werd Meghan betrapt toen ze tijdens een officieel bezoek aan de tentoonstelling Oceania zelf de autodeur sloot. Op sociale media werd er enorm veel over gepraat. Ze kreeg evenwel veel bijval voor haar move. Velen vonden dat het aantoonde hoe ‘nederig’ en ‘down to earth’ Meghan nog altijd is.

Video: the Duchess of Sussex in Givenchy tonight @royalacademy pic.twitter.com/zsRzIZi6kV Rebecca English(@ RE_DailyMail) link

Britse royals en auto’s zijn niet altijd de beste combinatie. Zo veroorzaakte prins Philip, de 97-jarige echtgenoot van de Queen, vorige week een auto-ongeluk. Vandaag heeft hij zijn verontschuldigingen aangeboden aan de slachtoffers.

