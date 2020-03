Meghan Markle maakt op 3 april comeback op televisie BDB

26 maart 2020

17u26

Bron: ANP 0 Royalty Meghan Markle (38) maakt op 3 april haar comeback op televisie. Of haar stem althans. De echtgenote van prins Harry (35) zal te horen zijn als voice-over in de Disney+-documentaire ‘Elephants’. Dat maakte de streamingdienst donderdag bekend.

In ruil voor het inspreken van de film over olifanten gaat er een donatie naar hulporganisatie Elephants Without Borders. Die vereniging zet zich in voor het behoud van olifanten in het wild.

De hertogin van Sussex zou haar stem maanden geleden al hebben geleend aan de documentaire. Dat zou al zijn gebeurd voordat Harry en Meghan in januari onthulden een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis.

Eenmalig project?

Kort na de zogenoemde ‘megxit’ kwam naar buiten dat de hertogin een deal met Disney had gesloten voor voice-overwerk. Of het gaat om een eenmalig project is niet duidelijk. ‘Elephants’ is vanaf 3 april te zien op Disney+.

De klus heeft Meghan mogelijk te danken aan Harry. In een video die na het nieuws opdook, is te zien hoe de Britse prins in juli al aan Disney-baas Bob Iger vertelt dat zijn vrouw ook voice-overwerk doet. Hij reageerde enthousiast. “We zouden het geweldig vinden om dit te proberen. Dat is een geweldig idee”, klonk het toen.