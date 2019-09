Meghan Markle lanceert kledinglijn voor werkzoekende vrouwen TDS

12 september 2019

20u04

Bron: ANP 0 Royalty Meghan Markle (37) is weer aan het werk. De vrouw van prins Harry lanceerde donderdag in Londen haar kledinglijn die werkzoekende vrouwen het benodigde zelfvertrouwen moet geven tijdens hun sollicitatie.

“Sinds mijn verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk is het heel belangrijk voor mij geworden om gemeenschappen en organisaties te ontmoeten die betekenisvol werk doen en om ze te helpen op welke manier dan ook om hun bereik te vergroten”, aldus de hertogin van Sussex.

Meghan ontwierp de vijfdelige lijn in samenwerking met liefdadigheidsorganisatie Smart Works en vier modemerken, die ze bedankt op Instagram. “Met het samenbrengen van verschillende bedrijven hebben we laten zien dat we kunnen samenwerken om elkaar verder te helpen.” De kledingstukken zijn twee weken lang te koop. Voor elk verkocht kledingstuk wordt eenzelfde kledingstuk gedoneerd aan Smart Works. Het doel is om de liefdadigheidsorganisatie van genoeg kleding te voorzien om een heel jaar vooruit te kunnen.

Passende kleding

In het septembernummer van de Britse Vogue vertelde Meghan voor het eerst over de kledinglijn. Tijdens verschillende bezoeken aan de stichting zag ze dat de kleding die daar gratis wordt aangeboden aan solliciterende vrouwen niet altijd “passend” is. Om geschiktere werkkleding in de rekken van Smart Works te krijgen, bedacht Meghan daarom een samenwerking met een aantal bevriende ontwerpers en kledingwinkels.