Meghan Markle krijgt steun van vrouwen in Brits Lagerhuis kv

29 oktober 2019

19u07

Bron: Reuters 0 Royalty Meghan Markle krijgt de steun van vrouwelijke parlementsleden uit elke politieke hoek in haar strijd tegen de media naar aanleiding van de aanvallende artikels over haar persoonlijkheid en haar familie. Dat beklemtonen de vrouwen in het Lagerhuis in een brief aan de vrouw van Prins Harry.

Eerder deze maand spande Markle een proces aan tegen de krant Mail on Sunday, omdat zij en haar man het “gepest” door verscheidene Britse kranten beu zijn. Bij de bekendmaking van het nieuws vergeleek Harry de behandeling van zijn vrouw met de manier waarop de pers destijds met zijn moeder Prinses Diana omging.

Het stel, dat samen een vijf maanden oude baby heeft, ging recent tijdens een documentaire in op de immense druk waaronder ze te lijden hebben als gevolg van de niet aflatende media-aandacht. Tijdens het interview vertelde Markle, een voormalige actrice, dat haar Britse vrienden haar hadden gewaarschuwd voor de tabloids toen ze Harry pas leerde kennen. “Ik had nooit gedacht dat dit makkelijk zou zijn, maar ik verwachtte wel dat het eerlijk zou zijn en dat is wat het zo moeilijk maakt”, zei ze.

Solidariteit

Brits parlementslid Holly Lynch stelde nu een brief op die werd ondertekend door 71 andere leden van het Britse Lagerhuis. “Als vrouwelijke parlementariërs van alle politieke overtuigingen, willen we onze solidariteit betuigen aan jou door ons te verzetten tegen de vaak wansmakelijke en misleidende aard van de verhalen die over jou, je persoonlijkheid en je familie worden gepubliceerd in een aantal van onze nationale kranten”, luidt het in de brief. “In sommige gevallen vormden de verhalen en koppen een inbreuk op je privacy en probeerden ze voor zover we kunnen zien onwaarheden te verspreiden over je persoonlijkheid zonder goede reden.”

Koloniale ondertoon

Sommige artikels hadden bovendien “wat enkel kan omschreven worden als een verouderde, koloniale ondertoon”, die niet zomaar genegeerd mag worden, ging de brief verder.

Hoewel ze een erg verschillende rol spelen, begrijpen de vrouwelijke parlementariërs maar al te goed het “misbruik en de intimidatie” die worden aangewend om vrouwen met een openbaar ambt te kleineren, beklemtonen ze in de tekst.