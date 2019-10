Meghan Markle krijgt overvloed aan warme reacties op sociale media: “Wij zien hoe sterk je bent” dbj

20 oktober 2019

09u40 0 royalty Meghan Markle (38) heeft tienduizenden steunreacties gekregen op sociale media, nadat ze eerder week in tranen vertelde hoe moeilijk ze het heeft met haar huidige functie als Hertogin van Sussex. De hashtag #weloveyoumeghan verzamelde al meer dan 70.000 tweets.

“Er zijn zoveel mensen die je wél graag zien”, “Wij zien hoe sterk je bent”, “Je hebt fantastische ideeën en we zien hoe hard je werkt”, “Ik hou ervan hoe je met je beide voeten op de grond staat”... De reacties die binnenkomen onder de hashtag #weloveyoumeghan zijn amper te tellen.

Nadat er deze week beelden verschenen hoe de vrouw van prins Harry knakte in een emotioneel interview, blijven de reacties op Twitter binnenstromen. Sinds vrijdagnamiddag is #weloveyoumeghan trending en daar komen alleen nog meer meer tweets bij.

Vrijdag verschenen beelden van de hertogin waarin ze toegaf hoe moeilijk ze het heeft in haar huidige functie. “Elke vrouw - en al zeker als je zwanger bent - is echt kwetsbaar. Dus het is echt een uitdaging”, antwoordde ze toen op de vraag welke impact alle publiciteit heeft op haar ‘lichamelijke en geestelijke gezondheid’. “Je hebt net een pasgeborene en als vrouw... het is veel.”

“Bedankt om me dat te vragen”, zei Meghan vervolgens tegen de reporter. “Slechts weinig mensen vragen mij of het wel goed met me gaat. Maar achter de schermen is het wel de realiteit waar ik door ga.” Wanneer de presentator vervolgens zegt dat het wellicht eerlijk zou zijn om te zeggen dat het niet goed gaat, moet Meghan haar tranen verbijten. “Ja, dat klopt.”

Onlangs liet het koppel weten dat ze binnenkort een pauze van zes weken inlassen om op adem te komen. De reportage met het interview van Markle is woensdag te zien in ‘Telefacts’.