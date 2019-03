Meghan Markle krijgt onflatteuze bijnamen binnen de muren van het paleis: “Prins Harry zal nijdig zijn” TVC

29 maart 2019

11u51 0 Royalty Dat de hofhouding het soms moeilijk heeft met Meghan Markle (37) is geen geheim. Eerder raakte al bekend dat de echtgenote van prins Harry de bijnaam ‘Duchess Difficult’ had gekregen door haar “dictatoriale” gedrag en exuberante eisen. Volgens insiders wordt ze nu ook ‘Me-Gain’ genoemd. “Harry zal de kritiek op zijn vrouw niet aanvaarden”, zegt de voormalige persverantwoordelijke van het hof Dickie Arbiter.

Nadat de voormalige Amerikaanse actrice de bijnaam ‘Duchess Difficult’ (Hertogin Veeleisend) kreeg, wordt ze door leden van de hofhouding nu ook ‘Me-Gain’ genoemd. Verwijzend naar het feit dat ze alles wil hebben en krijgen. Volgens Arbiter zal prins Harry (34) boos reageren, omdat deze bijnamen buiten de muren van het paleis zijn geraakt. “Hij zal Meghan zeker in bescherming nemen”, zegt hij.

Eerder raakte al bekend dat volgens het personeel van de Britse royals het huwelijk tussen prins Harry en Meghan niet lang stand zal houden. “Ik geef hen vijf jaar”, zei één van hun medewerkers in The Daily Telegraph.

Ontslag

De voorbije maanden stapten al heel wat prominente leden van Meghans hofhouding op. Eerder verklaarde Melissa Touabti, de persoonlijke assistente van Markle die na zes maanden dienst haar ontslag gaf, dat ze “veel moest verdragen”.

Ook de vrouwelijke bodyguard van de hertogin, van wie de naam om veiligheidsredenen niet wordt onthuld, gaf er de brui aan. Volgens een bron bij de politie zou er geen persoonlijk geschil aan de basis liggen van het ontslag, maar kan de “strenge beveiliging” voor de Amerikaanse actrice “erg beperkend” aanvoelen, “in tegenstelling tot iemand die aan het hof opgegroeid is”.

Ook Samantha Cohen, de persoonlijke secretaresse van Meghan en Harry, kondigde al aan dat ze zich richting uitgang begeeft. Ze zou wel nog blijven tot het kind van Meghan en Harry geboren wordt, in de lente. Cohen werkte 17 jaar aan het hof, onder meer voor de Queen, en was sinds mei vorig jaar in dienst van het koppel.