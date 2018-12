Meghan Markle krijgt haar eigen musical KD

08 december 2018

16u40

Bron: BBC 0 Royalty Er wordt een musical gemaakt over het leven van Meghan Markle (37). Dat meldt de BBC. De hoofdrol is voor de Britse actrice Pippa Evans.

De musical wordt, als alles volgens plan verloopt, uitgezonden op de BBC op 1 januari. De musical is getiteld ‘The Sixth In Line to be King and I’, een woordspeling op de klassieker ‘The King and I’. De musical maakt deel uit van een reeks korte musicals en zal slechts 15 minuten duren.

Het verhaal blikt niet enkel terug op de belangrijkste passages uit het leven van de hertogin, maar toont ook een glimp van de toekomst. “2019 belooft een spannend jaar te worden voor het koppel, want ze verwachten hun eerste kindje in de lente”, klinkt het bij de makers.