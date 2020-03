Meghan Markle krijgt aanbod van 5 miljoen dollar om terug te keren naar ‘Suits’ MVO

05 maart 2020

18u35

Bron: Mirror 3 Royalty Nu Meghan Markle (38) opnieuw op zoek is naar acteerwerk, staat iedereen natuurlijk te springen om haar in dienst te nemen. Niet in het minst de makers van ‘Suits’, de tv-serie waar Markle vóór haar huwelijk met de Britse prins Harry (35) werkzaam was. Nu Meghan en haar echtgenoot uit de monarchie gestapt zijn, krijgt ze meteen een aanbod van 5 miljoen dollar (zo’n 4,5 miljoen euro) om héél even terug te keren naar haar oude job.

Officieel komt het aanbod niet van de makers van de serie. Zij hebben de hertogin nooit voorgesteld om terug te keren naar de show, uit respect voor haar koninklijke levensstijl. Maar gezien ze die nu achter zich heeft gelaten, vond het Duitse cosmeticabedrijf Biotulin dat het tijd was voor een poging. Zij bieden Meghan maar liefst 5 miljoen dollar om slechts 5 secónden lang in ‘Suits’ te verschijnen. Dat is - voor wie het nog niet doorhad - een spetterende miljoen dollar per seconde. Absoluut niet slecht verdiend, dus.

Biotulin produceert een organische botox die rimpels binnen het uur doet verdwijnen. De beauty-gigant beweert dat Meghan nu al een fervent gebruiker is van hun product. Ze zien haar verschijning dus als een vorm van product-placement. Hun verzoek is het allereerste waarin Meghan expliciet gevraagd wordt om opnieuw een stapje in de commerciële tv-wereld te zetten.

Hertogin of Hollywoodster?

Het is echter onwaarschijnlijk dat Markle - nog steeds de hertogin van Sussex - terug zal keren als haar personage Rachel Zane, zo menen royalty-experts. Uit respect voor de koninklijke familie zal ze eerder kiezen voor tv- of filmrollen van maatschappelijk of educatief belang. Zo sprak ze al een voice-over in voor een documentaire over olifanten.

Nochtans doen er geruchten de ronde over grootse plannen van Meghan. Zo zou ze haar zinnen gezet hebben op een rol als superheld bij Marvel. Overkoepelend bedrijf Disney ziet een samenwerking met haar echter niet meteen zitten, omdat Markle op dit moment een controversieel figuur is. Meghan zelf heeft nog niet gereageerd op die verhalen, dus het is voorlopig nog niet duidelijk in welke mate ze wil terugvallen op haar Hollywoodstatus.

Lees ook: Marvel, opgelet: “Meghan Markle hoopt op rol in superheldenfilm”

Lees ook: Beste vriendin van Meghan Markle verdedigt de hertogin: “Ze is nog altijd dezelfde persoon”

Lees ook: Queen Elizabeth houdt deur open voor kleinzoon Harry: “Je mag altijd terugkomen, op elk moment”

Att. Steve Burke: We are again offering you 5 million $ for a 5 sec. appearance of Meghan Markle with our biological Botox gel BIOTULIN in your TV series “Suits”.

Pls. check our offer with her agent.#biotulin @NBCUniversal #stephenbburke @nbc @nbcnews Biotulin(@ Biotulin) link