Meghan Markle kreeg advies van Michelle Obama over moederschap SD

30 juli 2019

07u09

Bron: ANP 0 Royalty Meghan Markle (37) heeft naar verluidt optimaal gebruik gemaakt van haar positie als gasthoofdredacteur van het septembernummer van de Britse Vogue. De hertogin van Sussex interviewde namelijk voormalige first lady Michelle Obama (55) en vroeg en passant wat tips over het moederschap.

Meghan Markle en Michelle Obama gingen al een paar maanden geleden met elkaar in gesprek, toen Meghan nog in verwachting was van haar zoontje Archie. Michelle heeft samen met echtgenoot Barack twee dochters, en vertelde Meghan dat het moederschap voor haar “een masterclass in loslaten” is. “Je hebt nu eenmaal niet alles in de hand", vertelde de voormalige first lady. “Als moeder wil je dat je kind niets overkomt, maar het leven loopt nu eenmaal anders. Geschaafde knieën, hobbelige wegen en gebroken harten horen erbij.”

Michelle raadde Meghan daarnaast aan om alles wat de baby doet, heel bewust mee te maken. “Het is iets magisch om een baby in huis te hebben", deelde ze mee. “Ik vind het zo leuk voor jou en Harry dat jullie dit gaan ervaren, Meghan. Koester het allemaal.”