Meghan Markle komt mogelijk terug op televisie

16 februari 2019

13u34

Bron: ANP 0 Royalty Een oude tv-film waarin Meghan Markle een rol speelt, lijkt een nieuwe kans te krijgen. Het inmiddels acht jaar oude ‘The Boys & Girls Guide to Getting Down’ is opgepikt door Artist Rights Distribution, die het in Amerika wil lanceren.

In 2011 maakte Michael Shapiro van de gelijknamige film uit 2006 een remake voor televisie. Het moest in delen worden uitgezonden, maar na één aflevering werd al besloten om de rest te skippen.

Meghan speelt in ‘The Boys & Girls Guide to Getting Down’ een feestende twintiger die niet vies is van drank, drugs en seks. Niet lang daarna brak ze door als Rachel Zane in de hitserie ‘Suits’.

Vorig jaar beëindigde Meghan haar acteercarrière vanwege haar huwelijk met de Britse prins Harry. Ze gaat inmiddels door het leven als hertogin van Sussex.