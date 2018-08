Meghan Markle is vandaag jarig, maar zij en prins Harry "willen gewoon gerust gelaten worden" TDS

04 augustus 2018

10u30

Bron: ANP/EXPRESS 0 Royalty Meghan, de vrouw van prins Harry, viert vandaag haar eerste verjaardag als officieel lid van de Britse koninklijke familie. De hertogin van Sussex mag 37 kaarsjes uitblazen. Toch hangt er een donkere wolk boven haar verjaardag: zij en prins Harry vermijden de pers en willen volgens insiders "gerust gelaten worden".

Volgens diverse media brengt Meghan haar verjaardag vandaag door op de bruiloft van Charlie van Straubenzee, een goede vriend van prins Harry. Hij is naar verluidt Charlies getuige op het huwelijk. Vorig jaar zat Meghan op haar verjaardag met Harry in Afrika voor een romantisch onderonsje.

Publiciteit

Harry en Meghan schuwen momenteel de publiciteit vanwege uitlatingen van Meghans vader Thomas Markle. In een aantal interviews op televisie en in tabloids uitte hij felle kritiek op zijn dochter, schoonzoon en de Britse koninklijke familie. Volgens Britse media leidt het pasgetrouwde stel een teruggetrokken bestaan in het huis dat ze huren in de Cotswolds.

"Ze willen gewoon gerust gelaten worden", klinkt het in de Britse media. Vooral Harry zou veel moeite hebben met wat er de afgelopen dagen en weken allemaal is verschenen. "Gelukkig ligt het domein zeer afgelegen, want daar hebben ze nu nood aan. Het is als een fort. Er is enorm veel beveiliging, niemand kan er zomaar komen aankloppen".

Er wordt wel verwacht dat het koppel later deze maand koningin Elizabeth zal bezoeken in haar zomerresidentie Balmoral Castle in de Schotse Hooglanden, zoals leden van de koninklijke familie traditiegetrouw doen. In oktober staat er nog een reis gepland: Meghan vergezelt haar echtgenoot dan naar Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji en Tonga. In de lente van 2019 maakt het paar de eerste officiële tour naar de Verenigde Staten.

De Amerikaanse Meghan verwierf faam als actrice door haar rol in de serie Suits. Via een blind date, opgezet door een gemeenschappelijke vriendin, leerde ze Harry kennen. Na een verloving van zes maanden stapten de twee op 19 mei dit jaar in het huwelijksbootje.